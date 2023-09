Cessione Juventus, la rivelazione: “Gli Agnelli vendono, ma restano”

L’indiscrezione riguardante la possibile cessione della Juventus occupa, inevitabilmente, un posto in prima fila: ecco le ultime indiscrezioni

La notizia circolava dalla tarda serata di ieri, ma è esplosa definitivamente questa mattina con i dettagli pubblicati da ‘Il Giornale’ in un articolo a firma dei giornalisti Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini: la Juventus sarebbe in vendita.

Le ultime vicende giudiziarie, associate a conti economici in rosso con perdite per 240 milioni di euro e debiti superiori a questa cifra, avrebbero indotto, secondo la citata fonte, a mettere in vendita il club bianconero, valutato ben 1.5 miliardi di euro. Una decisione che segnerebbe la fine dell’era Agnelli per la Juventus, famiglia da sempre proprietaria della squadra più titolata d’Italia. A stretto giro di posta, è arrivata anche la smentita, tramite l’agenzia di stampa ‘Ansa’, da parte di Exor, che detiene la maggioranza della Juventus. Ma le indiscrezioni circolano da tempo e hanno ripreso vigore in queste ore.

E, attraverso i microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Mario Mattioli ha dipinto uno scenario leggermente diverso rispetto a quello paventato poche ore prima dal quotidiano: “Il progetto della cessione della Juventus è reale, non da ieri. Ma non dovrebbe essere con l’uscita totale della famiglia Agnelli, potrebbe esserci l’ingresso di una enorme forza economica. Ci sono queste trattative in corso”. Sicuramente, ne sentiremo parlare ancora, al netto delle smentite.

Italia, Zaniolo bocciato: “Presunto fuoriclasse”

Successivamente, Mattioli si è espresso anche sulla Nazionale italiana che, all’esordio di Luciano Spalletti in panchina, ha pareggiato sabato scorso contro la Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Un punto che lascia l’amaro in bocca e complica le cose in ottica passaggio alla fase finale della manifestazione: domani, contro l’Ucraina, sarà necessaria una vittoria per rimettere le cose a posto. Tra i bocciati del giornalista, c’è l’ex Roma Nicolò Zaniolo “Al di là dei primi 3-4 minuti, è scomparso. È inutile che continuiamo con questo presunto fuoriclasse, aspettiamo Godot? Ci sono stranieri che a 24 anni hanno già vinto la Champions League e giocato moltissime partite”.