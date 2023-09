“La Juventus è in vendita”: il grande addio degli Agnelli, indiscrezione clamorosa

Dopo 100 anni, la famiglia Agnelli potrebbe cedere la Juventus e farsi da parte: le ultime notizie sul futuro della società

Le recenti rivoluzioni epocali in casa Juventus, determinate dalle note vicende di cronaca sportiva e non solo, potrebbero essere state soltanto l’apripista di un ulteriore ribaltone ancora più clamoroso. Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, infatti, si aprono scenari di cessione del club da parte della famiglia Agnelli, che potrebbe passare la mano dopo 100 anni di storia.

A determinare la decisione, non solo le vicende giudiziarie ma soprattutto lo stato economico della società in grossa crisi. Una condizione contabile dai numeri preoccupanti: perdite per 240 milioni, ricavi inferiori ai 600 milioni e debiti superiori a questa cifra, valore in borsa da 800 milioni.

Le grandi manovre sarebbero in corso, il processo non sarà immediato e necessiterà prima di una “bonifica contabile” che è soltanto iniziata con l’ultimo calciomercato. Nel frattempo, si cercano potenziali acquirenti. L’obiettivo è arrivare a vendere la società per un valore di 1,5 miliardi di euro. Obiettivo ambizioso ma che viene ritenuto “non più impossibile”.