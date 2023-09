Rottura totale, vuole solo la Juve a gennaio: tridente choc per Allegri

Dalla Catalogna trapelano nuove indiscrezioni sul suo futuro. La pista bianconera potrebbe clamorosamente riaprirsi. Ecco gli ultimi sviluppi

L’importante successo ottenuto al ‘Castellani’ contro l‘Empoli ha permesso alla Juventus di incamerare tre punti importanti per la propria classifica. Dopo il mezzo passo falso con il Bologna, per i bianconeri era fondamentale una reazione immediata per non perdere terreno con le prime della classe.

Trascinata da un Federico Chiesa in versione smagliante, la compagine di Allegri è riuscita ad avere la meglio dei toscani senza troppe apprensioni. Sia pur da oliare, l’intesa tra Chiesa e Vlahovic comincia a dare i suoi frutti. Quella della convivenza proficua tra i due ex calciatori della Fiorentina sarà sicuramente uno dei temi della stagione della ‘Vecchia Signora’, reduce da un mercato caratterizzato soprattutto dalle voci sul possibile avvicendamento nel reparto offensivo. Non è escluso, però, che la sessione invernale di calciomercato possa regalare sorprese importanti.

Dalla Catalogna, Suso ‘stregato’ dalla Juventus: ha chiesto al Siviglia di essere ceduto

Non è un mistero il fatto che la Juventus abbia cercato in tempi e in modi diversi di bussare alla porta del Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione Berardi. I neroverdi, però, non hanno aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto messa sul piatto da Giuntoli, che a quel punto ha deciso di tirare i remi in barca.

Negli ultimi giorni, però, dalla Catalogna continuano ad accostare con una certa insistenza Suso alla ‘Vecchia Signora’. A tal proposito ‘El Nacional’ ha svelato ulteriori dettagli. Secondo quanto riferito, infatti, dopo l‘offerta con la quale la Juve avrebbe provato ad acquistarlo negli ultimi giorni di mercato, lo spagnolo avrebbe messo l’opzione bianconera in cima alla lista delle sue priorità. Dopo il no della proprietà e del tecnico Mendilibar, che vuole puntare ancora su Suso, l’ex esterno offensivo del Milan starebbe forzando la mano per approdare alla Juve a gennaio. Ingolosito dal progetto tecnico di Allegri, Suso avrebbe chiesto al Siviglia di essere ceduto in occasione della finestra invernale di calciomercato.

Staremo a vedere se e quando effettivamente questa pista potrà effettivamente prendere quota. Al momento si tratta di un’indiscrezione dalla quale non sono scaturite conferme concrete. Seguiranno aggiornamenti.