L’Inter vuole scipparlo al Milan: ecco il bomber del futuro

Derby in campo ma anche sul mercato: Inter e Milan (oltre alla Juventus) pronte a duellare per il centravanti che fa impazzire le squadre italiane

Si infiamma il derby tra Inter e Milan, non solo in campo. Anche sul mercato, dopo i duelli per Thuram e Frattesi, potrebbe esserci un nuovo scontro tra le due squadra meneghine.

A scaldare rossoneri e nerazzurri è Jonathan David, in previsione della prossima estate. Entrambe sono a caccia del centravanti del futuro, dopo aver tappato il buco in attacco con Arnautovic e Jovic nell’ultimo mercato estivo. David fa gola già da diverso tempo alle big italiane, senza dimenticare Juventus e Napoli oltre alle due società di Milano. Il talento canadese è un pallino d diverso tempo di Moncada, che potrebbe sferrare l’offensiva nel giugno 2024 per il gioiello in forza al Lille. A sfidare il ‘Diavolo’ però ci sarebbe anche l’Inter, con il Ds Ausilio che già da diverso tempo avrebbe messo nel mirino l’ex punta del Gent.

Calciomercato Inter, si infiamma il derby: duello col Milan per David

Anche i nerazzurri sono a caccia di un bomber giovane e di prospettiva, ma già affermato a livello internazionale.

David rispecchia l’identikit stilato da Inzaghi (fresco di rinnovo) e dalla dirigenza di Viale della Liberazione, anche se il costo del cartellino – dai 60 ai 70 milioni di euro malgrado la scadenza nel 2025 – imporrebbe il sacrificio di un big nella rosa dell’allenatore piacentino. Tutto dipenderà anche dall’eventuale esplosione o meno di Thuram, che ha comunque iniziato nel migliore dei modi la sua avventura italiana, oltre a un’eventuale e irrinunciabile offerta per capitan Lautaro Martinez. Il Milan invece sonderà il mercato per raccogliere l’eredità di Giroud al centro dell’attacco di Pioli, con il sempreverde nazionale francese che andrà per i 38 anni la prossima estate.