Il Milan non è sazio: ecco il bomber da 60 milioni che intriga anche la Juve

Il Milan si gode Giroud e Leao, ma lavora per il centravanti del futuro in vista del 2024. C’è un profilo che intriga particolarmente la dirigenza rossonera

Il Milan vola in campionato, trascinata dai gol del sempre verde Giroud e dai guizzi dell’imprendibile Leao.

I rossoneri di Pioli hanno centrato la terza vittoria su altrettante gare di campionato dopo il blitz all’Olimpico contro la Roma e condividono la testa della classifica con i cugini dell’Inter, in attesa del derby di San Siro del prossimo 16 settembre al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali. Meccanismi già oleati per l’allenatore parmense nonostante i tanti volti nuovi e un mercato che ha visto cambiare radicalmente l’ossatura del ‘Diavolo’. Quasi al gong della campagna trasferimenti è arrivato in attacco anche Jovic, puntello che va a completare il reparto offensivo di Pioli.

Calciomercato Milan, David nel mirino: è il bomber del futuro

Il serbo è sbarcato in prestito a Milanello ed è da capire se verrà confermato la prossima estate in maglia rossonera.

Con Giroud che andrà verso i 38 anni, Furlani e Moncada hanno iniziato già a lavorare per il centravanti del futuro che ha un nome ben preciso: Jonathan David. L’asso canadese per diverse settimane aveva ingolosito in Serie A anche Juventus e Napoli, ovviamente se se le due big italiane si fossero private rispettivamente di Vlahovic e Osimhen. Alla fine David è rimasto al Lille, che per il suo cartellino chiede almeno 60 milioni di euro. David – scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – stuzzica la fantasia degli uomini mercato milanisti, che in vista dell’estate 2024 potrebbero preparare l’affondo per portarlo a Milanello e aprire al dopo Giroud.