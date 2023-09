PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 1-2: Smalling-Celik, buio pesto. Leao è straripante

Pagelle e tabellino di Roma-Milan, match valido per la 3a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 5: un po’ sfortunato, un po’ scoordinato. Il piede del portoghese impatta con Loftus-Cheek e provoca il fallo che porta al rigore per il Milan. Comunque c’è di mezzo lui anche stavolta.

Mancini 5: un disastro, vaga senza meta e soprattutto senza uno straccio di efficacia. Ringhia sì, ma fuori tempo e senza mai far paura a nessuno. Lascia spesso scoperta la sua zona. Dal 79′ Pagano sv

Smalling 5: lontanissimo parente del vegano di fuoco che ha trascinato e blindato la Roma negli ultimi due anni. Costantemente in affanno, in ritardo. Sul rigore è goffo, sbaglia i tempi dell’uscita. Lento.

Llorente 5: pure lui sull’azione che porta al rigore è disastro, perché lascia un biuo enorme dove si infila Loftus-Cheek. Poi insicuro e incerto in ogni giocata. Un altro passo indietro dopo la brutta partita di Verona.

Celik 4: Theo Hernandez e Leao lo scherzano dall’inizio alla fine della partita. Lui non sa proprio che pesci prendere, riesce a malapena a prendergli la targa. Nullo in attacco, disastroso dietro. Dal 70′ Spinazzola 5,5: si avvicina alla sufficienza solo per il gol, casuale e un po’ fortunoso. Per il resto anche lui un cross peggiore dell’altro.

Cristante 5: un fantasma per tutta la partita, il pallone non gli arriva mai e lui raramente lo cerca. In fase di pressing arriva sempre tardi, sbaglia pure qualche appoggio di troppo. La coppia con Paredes proprio non funziona.

Paredes 4,5: un’altra partita incolore. Forse non a suo agio in questa posizione, però ci mette tantissimo del suo. In ritardissimo a livello fisico, ma pare proprio spento. Dal 70′ Bove 5,5: un po’ in difficoltà anche lui, ma non gli si poteva chiedere di cambiare da solo il volto di una Roma così brutta. Nel finale ha la chance clamorosa per il pari, ma non è fortunatissimo perché il pallone gli sbatte letteralmente addosso dopo i lisci di Maignan e Smalling.

Aouar 5,5: tra i meno peggio fino all’infortunio, per quanto anche lui non stesse per niente brillando. Però di sicuro è tra i giocatori più informa, probabilmente era visto che non è ancora chiaro quando Mourinho lo perderà. Dal 32′ Pellegrini 5: stasera pure lui male. Non commette errori grossolani come i suoi compagni, ma fisicamente non sta bene e infatti non si è praticamente mai allenato questa settimana.

Zalewski 4,5: anche lui pessima prestazione. Prevedibilissimo, mai un uomo saltato, un dribbling riuscito su Calabria. Pulisic dispone di lui in maniera abbasstanza agevole, in avanti i cross arrivano sempre senza nerbo.

El Shaarawy 5,5: primo tempo in cui non si vede mai, ma proprio mai. Ha bisogno di un po’ di campo, per rientrare e colpire, da seconda punta non funziona proprio. Non a caso il primo tiro in porta della Roma al 70′ è opera sua proprio con questo movimento. Poi poca altra roba. Dal 70′ Lukaku 6: la musica cambia subito. Pur non essendo al meglio, si prende subito la resposabilità di far appoggiare la Roma su di lui. Lo fa come sa: benissimo. Ha pure un’occasione dopo una manciata di secondi dal suo ingresso in campo. L’impressione è che sia proprio il giocatore che può risolvere la situazione.

Belotti 5: lasciato solo al proprio destino. Punta l’intera difesa del Milan, anche perché dai compagni ha supporto zero. A volte si intestardisce troppo anche quando non ce n’è bisosgno. La porta non la vede neanche per sbaglio.



Allenatore: Mourinho 5: ok l’assenza di Dybala e un Pellegrini a meno di mezzo servizio. Però la prestazione della Roma di stasera è terribile. Squadra che sembra stanca già dopo 10 minuti, mai una pressione o una rincorsa, scarica e spenta. Movimento senza palla pari a zero, idee offensive allo stesso livello. Così come la reazione agli schiaffi del Milan che ha avuto vita facile un po’ in tutti i reparti. La Roma pare in pessime condizioni fisiche, magari non totalmente per colpa sua. Ma tra questo e la gara di stasera ce ne passa, col primo tiro in porta arrivato al 70′ e una difesa che continua a fare acqua da tutte le parti.