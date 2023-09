Doppio ritorno: Inzaghi ritrova un big per il derby

L’Inter è tornata ad allenarsi al Suning Centre: alla ripresa del campionato è in programma l’attesissimo derby contro il Milan

L’Inter si è ritrovata ieri ad Appiano Gentile dopo il perentorio poker rifilato domenica alla Fiorentina e i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi.

Gruppo a ranghi ridottissimi considerando la parentesi delle nazionali (ben 14 i giocatori in giro per il mondo) per il tecnico piacentino, fresco di rinnovo fino al 2025 con il club del presidente Zhang. Dal Suning Centre arrivano buone notizie per Inzaghi: dopo un mese è tornato ad allenarsi a pieno regime Francesco Acerbi, finora ko nelle prime tre gare ufficiali della stagione per un problema al polpaccio. L’esperto difensore torna quindi a disposizione e sarà tra i convocati per il derby contro il Milan alla ripresa. Difficile però prevedere un Acerbi subito in campo: l’ex Lazio deve ritrovare il ritmo partita, senza dimenticare inoltre il rendimento positivo di de Vrij al centro della difesa in questo inizio di campionato.

Inter, obiettivo derby: Inzaghi recupera Acerbi e Sensi

Percorso netto al momento per l’Inter dopo le vittorie contro Monza, Cagliari e Fiorentina, con l’undici di Inzaghi atteso adesso dallo scontro al vertice con i cugini del Milan del prossimo 16 settembre. Le due milanesi condividono la testa della classifica a punteggio pieno e si ritroveranno a distanza di quattro mesi dal doppio scontro delle semifinali di Champions.

Intanto Inzaghi ha iniziato a preparare la sfida con i pochi superstiti non convocati in nazionale e tra questi, oltre ad Acerbi, l’allenatore emiliano sorride anche per Stefano Sensi. Il centrocampista, che nei prossimi mesi potrebbe rinnovare con i nerazzurri, mercoledì si è allenato parzialmente con i compagni svolgendo una parte del lavoro insieme al resto della squadra. Sensi aveva saltato l’ultima gara contro la Fiorentina per un lieve affaticamento muscolare. L’ex Monza e Sassuolo è stato escluso dalla lista per la fase a gironi di Champions League, con Inzaghi che gli ha preferito Asllani e il nuovo acquisto Klaassen a centrocampo.