Scelta definitiva su Sensi: ecco il “nuovo” centrocampista di Inzaghi | CM.IT

stanno valutando il possibile inserimento di un altro tassello a centrocampo, sfruttando magari la classica ‘occasione’ low cost di fine mercato per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di. In caso di sbarco ad Appiano Gentile di un altro centrocampista, non sarebbe comunque in discussione la conferma dicon la casacca interista come raccolto da Calciomercato.it . La dirigenza di Viale della Liberazione ha sciolto le riserve sul futuro del classe ’94, che resterà quindi alla corte di Inzaghi. Sensi, nonostante qualche sondaggio dall’Italia e dall’estero, non ha ricevuto offerte soddisfacenti sul piano tecnico ed economico, con il tecnico piacentino che lo ritiene un elemento prezioso per completare il reparto di mezzo della sua Inter. A fine mercato, inoltre, l’entourage del giocatore incontrerà la dirigenza per trattare il rinnovo del contratto dell’ex Monza e Sassuolo, attualmente in scadenza il prossimo giugno.