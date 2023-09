Inter, ufficiale il rinnovo di Inzaghi

Inter, ora è ufficiale: Simone Inzaghi ha firmato un nuovo contratto con il club nerazzurro

Simone Inzaghi ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 2025. Vi avevamo raccontato come mancasse ormai soltanto l’ufficialità. Ufficialità che è ora arrivata: il tecnico sarà nerazzurro per un’altra stagione oltre a quella in corso.

Un rinnovo che era stato già annunciato peraltro nelle scorse settimane dal suo rappresentante Tinti dopo un blitz nella sede di Viale della Liberazione. Una scelta logica dopo quello che è stato il percorso dell’anno passato, concluso con la vittoria di due trofei, Supercoppa Italiana e Coppa Italia e la conquista della finale di Champions League, persa contro il Manchester City per 1-0. In una stagione che è proseguita sullo stesso binario, con tre gare di campionato pressoché perfette: tre vittorie, otto gol fatti e zero subiti. Con la firma arriva anche un aumento dell’ingaggio: superiore rispetto ai 5,5 milioni percepiti.

Questo il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro:

“FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025”.