Calciomercato Udinese, si pesca tra gli svincolati: colpo a zero e contratto annuale

Il mercato dell’Udinese potrebbe non essere ancora finito; il club, infatti, sta pensando di pescare tra gli svincolati.

La stagione dell’Udinese non è iniziata nel migliore dei modi; sconfitta contro la Juventus alla prima di campionato e doppio pari contro Salernitana e Frosinone. Avvio complicato per una squadra che ha anche perso diverse certezze nel corso della sessione estiva di mercato.

L’ultimo addio, quello di Beto, ha tolto al club friulano il centravanti capace di trascinare la squadra nel corso del campionato. Siamo solo all’inizio ma la sensazione è che possa essere una stagione difficile per l’Udinese. Il club potrebbe ricevere una mano dal mercato.

Come sappiamo la sessione estiva di mercato si è conclusa ma i club hanno la possibilità di acquistare tra gli svincolati; da questo punto di vista troviamo un giocatore che potrebbe fare molto comodo all’Udinese. Stiamo parlando di Pereyra.

Pereyra torna all’Udinese? Proposto contratto annuale

Il classe 1991, nella scorsa stagione, ha giocato con il club friulano risultando elemento fondamentale per la squadra. Pereyra, oltre ad essere estremamente tecnico, ha anche la possibilità di ricoprire più ruoli dalla mezzala offensiva al trequartista alle spalle del centravanti.

L’Udinese , come riportato da il Messaggero Veneto, spera di chiudere questo colpo di mercato e ha offerto al club un contratto annuale senza opzione per il secondo. Una proposta diversa rispetto a quella fatta dalla Sampdoria che vuole rinforzare la rosa a diposizione di Pirlo in modo da lottare per il ritorno nel massimo campionato italiano.

Non solo blucerchiati e friulani sul giocatore; Pereyra, infatti, piace anche all’estero. Sul classe 1991 interessa sia in Arabia (dove i club, in questa sessione di mercato si sono imposti con i loro contratti faraonici) sia in Brasile con il Palmeiras che vorrebbe il giocatore. In passato, ricordiamolo, Pereyra ha detto di no a Santos e Besiktas.

Una situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione; la sensazione è che nei prossimi giorni si possa chiudere il “caso” Pereyra con il giocatore pronto a tornare in campo per essere protagonista in questa stagione. L’Udinese spera di chiudere la trattativa in modo da rinforzare la rosa a disposizione di Sottil.