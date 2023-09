Calciomercato Lazio, addio dopo il gong: rinnovo e cessione immediata

La Lazio è stata una delle protagoniste in questo mercato; il club biancoceleste ha ufficializzato una cessione al termine della sessione

Una delle principali protagoniste di questa sessione estiva di mercato è stata, senza ombra di dubbio, la Lazio; il club biancoceleste, nonostante la perdita di Milinkovic-Savic, ha regalato a Sarri una serie di rinforzi di assoluto livello che permettono al tecnico di avere una rosa in grado di affrontare, nel migliore dei modi, il doppio impegno campionato-Champions League.

Abbiamo detto della cessione, dolorosa considerando il valore del giocatore, di Milinkovic-Savic; il club capitolino, però, ha detto addio ad un altro giocatore e lo ha fatto a mercato scaduto. Stiamo parlando di Mohamed Fares, classe 1996.

Il terzino, può essere impiegato anche come esterno alto di centrocampo, è passato in prestito al Brescia; cessione dovuta anche al fatto che, all’interno del progetto di Sarri, non aveva poi così tanto spazio.

Fares, da quando è stato acquistato dalla Lazio, ha faticato ad imporsi nel club biancoceleste; parliamo di un giocatore abile nello svolgere entrambe le fasi di gioco e con la possibilità di essere impiegato sia come terzino sia come esterno a tutta fascia. La sua ufficialità è arrivata quando il mercato era già chiuso e questo per via di una speciale deroga.

Fares al Brescia ufficiale: ecco perché è stato possibile

Come detto, dunque, Fares si è trasferito al Brescia con la formula del prestito; il terzino, prima del trasferimento, ha rinnovato il proprio contratto con i biancocelesti fino al 2026. Una cessione che ha lasciato perplessi per le modalità considerando che non parliamo di uno svincolato e che non è andato in un club estero dove il mercato è ancora aperto.

Il Brescia ha potuto acquistare Fares grazie ad una speciale deroga; le Rondinelle hanno vissuto dei mesi complicati a partire dal playout perso contro il Cosenza che aveva condannato il club alla retrocessione in Serie B. L’estate dei club del campionato cadetto, però, è stata a dir poco turbolenta.

Dopo una serie di rincorsi è arrivata la sentenza ufficiale con il Brescia ripescato in Serie B ai danni della Reggina; il campionato delle Rondinelle è iniziato nel weekend scorso con la vittoria proprio sul Cosenza come a chiudere un cerchio partito con il playout giocato a fine stagione scorsa. Proprio per questa vicenda, il Brescia ha avuto la deroga sul prolungamento del mercato con la possibilità di fare acquisti, in modo da rinforzare la rosa, fino all’otto settembre.