Nuova classifica: arriva la notizia ufficiale dopo il ricorso!

Cambia completamente la classifica del campionato; è, infatti, arrivata la decisione ufficiale dopo il ricorso

Giornata importate per il futuro del calcio; la stagione, infatti, è iniziata ma la Serie B attendeva ancora la decisione ufficiale per delineare la nuova classifica e poter, finalmente, avere il numero definitivo di squadre. E’ stato un periodo lungo tra ricorsi, appelli e una decisione che, finalmente, porta il campionato cadetto ad avere tutte le squadre pronte a darsi battaglia.

Chi aspettava una decisione ufficiale era il Lecco; il club, dopo la storica promozione ottenuta al termine della scorsa stagione, non poteva ancora festeggiare ufficialmente il salto di categoria. Serviva, infatti, aspettare l’ufficialità che finalmente è arrivata. Ora, dopo un lungo periodo di attesa la squadra può iniziare la stagione con l’obiettivo di mantenere il campionato cadetto senza troppi patemi d’animo. Altra ufficialità quella sul Perugia che, invece, non potrà disputare la B ma dovrà ripartire dalla LEGA PRO.

Queste, dunque, le prime sentenze ufficiali con la classifica di Serie B che cambia in maniera decisamente drastica; il Lecco farà il proprio esordio in campionato nella giornata di sabato due settembre contro il Catanzaro. Non solo questo di verdetto; è stata infatti resa ufficiale un’altra sentenza molto importante per la Serie B

Brescia riparte dalla B: il destino della Reggina

Al termine della scorsa stagione, il Brescia si è giocato il playout contro il Cosenza per restare in Serie B; una sconfitta e un pareggio hanno stabilito la retrocessione del club. Il Brescia, però, può esultare dal momento che ripartirà dalla Serie B. Squadra ripescata dai danni della Reggina che, molto probabilmente, ripartirà dalla D.

L’ultima sentenza per delineare, in maniera definitiva, il prossimo campionato di Serie B in modo da poter parlare, solamente, di calcio giocato.

