Caos Serie B: UFFICIALE, nuovo ricorso respinto

Il Collegio di Garanzia del Coni ha detto no al ricorso presentato dalla SPAL. Continua la calda estate del campionato cadetto

Ricorsi e ancora ricorsi. L’estate della Serie B nei tribunali non conosce pause: al 31 luglio non è ancora possibile conoscere con certezza quali squadre prenderanno parte al prossimo campionato.

Anche la SPAL, ha provato a rientrare nei giochi ma senza successo. Il ricorso del club di Ferrara contro la graduatoria delle riammissioni al campionato cadetto è stato, infatti, respinto dal Collegio di Garanzia del CONI. Il dito era puntato contro il Perugia, che può dunque, per il momento, esultare, restando secondo alle spalle del Brescia.

Ma come detto, l’estate in tribunale della Serie B è ancora lunga: c’è attesa che si pronunci il TAR del Lazio il prossimo 2 agosto e poi poi il Consiglio di Stato, in secondo grado, addirittura il 29. Perugia e Brescia sono così in attesa di notizie come, chiaramente, Lecco e Reggina, che sperano di ritrovare il campionato cadetto.