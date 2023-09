Tegola per la Juventus, Allegri lo riavrà solo nel 2024

Per la Juventus arriva la notizia che gela i tifosi: il calciatore bianconero si rivedrà soltanto ad inizio del nuovo anno

La pausa per le nazionali è l’occasione per le venti squadre di Serie A di riordinare le idee dopo la corsa sfrenata tra calciomercato ed inizio di campionato.

Ne approfitterà anche la Juventus con Allegri che può far rifiatare i calciatore che avrà con lui alla Continassa e approfittare della sosta anche per recuperare qualche infortunato. Ma per il tecnico toscano arriva anche una notizia non certo positiva: il bianconero dovrà restare fuori almeno fino ad inizio 2024.

Si parla di Mattia De Sciglio, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio rimediato lo scorso maggio nella gara contro il Lecce. L’esterno si lesionò il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e fu costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico di ricostruzione.

Uno stop dal quale l’ex Milan non si è ancora ripreso, tanto che è stato costretto a saltare tutta la preparazione estiva e anche le prime tre partite di campionato. Si pensava che il suo ritorno potesse arrivare tra novembre e dicembre, ma ora le notizie che arrivano rimandando tutto di qualche settimana.

Juventus, De Sciglio ritorna nel 2024

Mattia De Sciglio difficilmente riuscirà a rimettere piede in campo nel 2023, ma tornerà a disposizione di Allegri e della Juventus soltanto il prossimo anno.

È l’indiscrezione lanciata da Romeo Agresti a ‘juventibus’: “Credo che rivedremo De Sciglio anche nel nuovo anno, in questo momento manca qualcuno sulla fascia destra”. Lì dove Allegri finora ha impiegato il nuovo acquisto Weah, ma ha anche adattato Weston McKennie, vista la mancanza di alternative all’americano.

La prolungata assenza dell’esterno italiano potrebbe quindi rappresentare un problema per Allegri. De Sciglio non può però accelerare più di tanto il percorso per rientrare in campo: una volta terminato il processo riabilitativo, servirà ulteriore tempo per tornare al massimo della forma fisica.