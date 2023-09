Juventus, rientro lontano: il pupillo di Allegri ne avrà per due mesi

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista del prosieguo del campionato: un giocatore fuori per almeno due mesi

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di uno dei suoi fedelissimi per almeno due mesi: brutte notizie per il tecnico bianconero dopo le prime giornate di campionato.

Sono ancora lunghi i tempi di recupero dall’infortunio di Mattia De Sciglio. A maggio il terzino classe ’92 si è operato in seguito ad un infortunio rimediato nella partita contro il Lecce. Fu costretto a lasciare il terreno di gioco poco dopo la mezz’ora: uscì in barella, tra gli applausi rincuoranti dell’Allianz Stadium.

Il giocatore, sottoposto agli esami di rito al J Medical, rimediò una lesione del legamento crociato anteriore che ha costretto il giocatore ad operarsi la mattina del 9 maggio. Un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro eseguito presso la clinica Toniolo di Bologna dal professor Zaffagnini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, alla presenza del medico sociale della Juventus dottor Freschi e perfettamente riuscito.

Juventus, novità sui tempi di recupero di De Sciglio

Subito dopo l’intervento chirurgico, il giocatore ha iniziato un processo di riabilitazione durato tutta l’estate, saltando di fatto l’intera preparazione estiva agli ordini di mister Massimiliano Allegri.

Con l’inizio del campionato, il tecnico bianconero spera di recuperare il prima possibile l’esterno legato alla Juventus da altri due anni di contratto. E per rivederlo in campo potrebbe essere necessario dover attendere ancora almeno due mesi, dunque tra novembre e dicembre. Una volta smaltito completamente l’infortunio, dovrà recuperare la migliore condizione atletica prima di tornare in campo e poter dare il suo contributo alla causa bianconera.