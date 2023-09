Escluso dalla Nazionale, anche il club prende posizione: comunicato UFFICIALE

Giocatore escluso dalla nazionale, anche il club ha deciso di prendere posizione attraverso un comunicato ufficiale

Bufera attorno ad Antony. Il giocatore del Manchester United è stato accusato da aggressione fisica da parte dell’ex fidanzata e per questo motivo è stato escluso dai prossimi impegni della Nazionale brasiliana.

Un’inchiesta che va avanti da diverso tempo ma sulla quale ora sono emersi alcuni dettagli con la pubblicazione di alcuni messaggi in cui il calciatore – secondo quanto affermato dalla donna – insultava la fidanzata. I verdeoro inizieranno il loro percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 con due sfide contro Bolivia e Perù. L’ex Ajax però non sarà presente, sostituito da Gabriel Jesus dell’Arsenal. Nel frattempo il calciatore si è espresso sui social, sottolineando di essere “vittima di false accuse”. Ora le indagini sono in corso e in merito a questa vicenda si è espresso anche il Manchester United, club proprietario del cartellino del giocatore.

A tal proposito la società inglese si è espressa con un comunicato ufficiale:

“Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony e rileva che la polizia sta conducendo indagini.

In attesa di ulteriori informazioni, il club non rilascia ulteriori commenti.

Come club, stiamo prendendo sul serio la questione, tenendo in considerazione l’impatto che queste accuse e le successive segnalazioni avranno sui sopravvissuti agli abusi”.