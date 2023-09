È sotto indagine, UFFICIALE: escluso dalla Nazionale

Il caso scuote il ritiro della Nazionale: escluso dalle convocazioni dopo l’avvio di un’indagine nei suoi confronti e l’emergere di alcuni dettagli

Fuori dalla Nazionale dopo l’emergere di ulteriori dettagli su un’indagine in corso. La Federcalcio brasiliana ha escluso Antony dalle convocazioni della Nazionale in vista dei match contro Bolivia e Perù in programma nei prossimi giorni.

Una decisione frutto del caso giudiziario che sta coinvolgendo il calciatore del Manchester United. Da qualche mese, Antony è sotto indagine per la denuncia della sua ex fidanzata che lo ha accusato di aggressione fisica. Un’inchiesta che va avanti da diverso tempo ma sulla quale ora sono emersi alcuni dettagli con la pubblicazione di alcuni messaggi in cui il calciatore – secondo quanto affermato dalla donna – insultava la fidanzata.

Brasile, Antony escluso: il calciatore si difende

Il Brasile ha quindi deciso di escludere Antony dalle convocazioni “a causa dei fatti che sono diventati pubblici questo lunedì (04/09), e che devono essere accertati, e al fine di preservare la presunta vittima” e ha convocato al suo posto Gabriel Jesus dell’Arsenal.

Dal canto suo, l’attaccante dello United si è difeso con una storia su Instagram in cui si è detto “obbligato a parlare pubblicamente per rispetto dei miei tifosi, amici e familiari, delle fase accusa di cui sono stato vittima”. Antony nel lungo post ha ribadito che le accuse sono false e “che le prove già prodotte e le altre che saranno prodotte dimostrano che sono innocente delle accuse mosse”.