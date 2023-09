Lautaro e Maignan ‘alla pari’: il derby Inter-Milan si infiamma

I due calciatori simbolo di nerazzurri e rossoneri saranno protagonisti della stracittadina di sabato 16 settembre

Sarà una sosta lunghissima per Inter e Milan che si apprestano a vivere gli attesi giorni pre-derby. Le due formazioni di Milano, le uniche a punteggio pieno in classifica al termine delle prime tre giornate di campionato, si affronteranno nella stracittadina di ritorno dalla pausa delle nazionali nel match in programma sabato 16 settembre.

Due rose profondamente cambiate rispetto alla passata stagione. Azzerate, dunque, le quattro vittorie ottenute da Simone Inzaghi negli ultimi quattro incroci con Stefano Pioli tra campionato, Supercoppa Italia e Champions League. Entrambi gli allenatori hanno infatti perso delle pedine importanti, accogliendo allo stesso tempo numerosi volti nuovi: 12 sono stati infatti i nuovi acquisti piazzati dall’Inter, contro i 10 messi invece a segno dal Milan.

Un mercato scoppiettante, che regalerà nuovi interpreti al prossimo scontro diretto. Thuram e Pulisic, dopo aver già preso le misure con il campionato italiano nelle prime giornate, sognano di poter battezzare il loro primo Inter-Milan con una rete. Un derby che, oltre alle tante novità, vedrà ovviamente in campo le certezze del passato: da Lautaro Martinez e Calhanoglu, passando per Rafael Leao e Mike Maignan.

Calciomercato Inter e Milan, doppio rinnovo: Lautaro e Maignan

A mercato ormai chiuso, nel sondaggio lanciato quest’oggi su Calciomercato.it è stato chiesto di scegliere quale rinnovo tra le big sarebbe prioritario.

Quesito che si è chiuso con un pareggio perfetto proprio tra Lautaro Martinez e Maignan. Entrambi con scadenza di contratto fissata per il giugno 2026, vengono dunque considerati come due calciatori fondamentali per le rispettive formazioni, che nelle scorse settimane hanno invece blindato ufficialmente sia Calhanoglu che Leao. I due protagonisti annunciati del derby hanno trionfato nel sondaggio con il 31,2% dei voti ricevuti, davanti a Khvicha Kvaratskhelia con il 19,4%. A proposito del rinnovo del georgiano, tra l’altro, nelle scorse ore il Napoli ha voluto smentire ufficialmente l’esistenza di qualsiasi trattativa, marchiando come false le indiscrezioni circolate in merito. Tornando al sondaggio, infine, il meno votato è stato Federico Chiesa con il 18,3%.