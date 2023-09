L’Atletico Madrid saluta l’attaccante: vola in Arabia, è UFFICIALE

L’Atletico Madrid ha salutato ufficialmente il proprio l’attaccante; per lui è pronta una nuova avventura in Arabia

Sette punti in tre partite conquistati dall’Atletico Madrid che deve recuperare la partita contro il Siviglia, match rinviato per pioggia. Il club, in questa stagione, ha l’obiettivo di lottare fino alla fine per la Liga anche se tenere il passo di Real Madrid (con un Bellingham straordinario) e del Barcellona non è affatto semplice. Per quanto riguarda la Champions League, il girone non è difficilissimo ma bisogna tenere alta la concentrazione dopo la brutta eliminazione della passata stagione.

Il club, sul mercato, ha operato sia in entrata sia in uscita con l’obiettivo di rinforzare la rosa nel miglior modo possibile. La sessione estiva di calciomercato è finita in Spagna ma non in altri campionati dove si può ancora fare trattative come, ad esempio, l’Arabia Saudita.

In questa sessione estiva di calciomercato, i club dell’Arabia Saudita si sono imposti nella scena calcistica grazie ad una disponibilità economica praticamente illimitata. L’Al-Shabab ha ufficializzato l’acquisti di Carrasco; l’attaccante classe 1993 è stato un giocatore molto importante per l’Atletico Madrid soprattutto nella stagione 2020/2021, quando i Colchoneros hanno vinto la Liga, l’undicesima nella loro storia. Ora, per il giocatore ha inizio una nuova avventura.