Torna l’incubo Pogba: Allegri e la Juve temono un lungo stop

Si ferma nuovamente Paul Pogba: problema muscolare nella trasferta di Empoli per il francese, la Juve e Allegri in ansia

Un lampo, poi la solita smorfia dopo un contrasto a centrocampo. Paul Pogba ripiomba nell’incubo nella vittoriosa trasferta di Empoli per la Juventus.

Il nuovo problema fisico accusato dal ‘Polpo’ francese mitiga la gioia di Massimiliano Allegri, con i bianconeri tornati al successo pieno in campionato a una settimana dalla frenata casalinga contro il Bologna. Danilo e Chiesa regolano l’Empoli, anche se il tecnico toscano resta in ansia per le condizioni del numero dieci che è uscito acciaccato dal ‘Castellani’. L’ex Manchester United era anche riuscito a tornare al gol con una spettacolare girata al volo sull’assist di Vlahovic, ma la posizione in fuorigioco del serbo ravvisata successivamente dal VAR ha strozzato l’urlo in gola del nazionale transalpino. Adesso si aspettano i nuovi esami strumentali al quale si sottoporrà Pogba al J-Medical nelle prossime ore, con il mondo Juve e Allegri che incrociano le dita.

Juventus in ansia per le condizioni di Pogba: nelle prossime ore gli esami

“Cerchiamo di tenerlo come le cose sante“, aveva sottolineato lo stesso mister bianconero alla vigilia del match di Empoli. Post partita ha spiegato sull’infortunio: “Pogba uscito col medico? Ancora non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro la coscia. Vediamo cosa verrà fuori dagli esami“.

Si teme un lungo stop e Allegri spera ovviamente di non perdere nuovamente per diverse settimane il 30enne centrocampista, ancora alle prese con dei guai muscolari dopo la lunga riabilitazione dei mesi scorsi per l’operazione al ginocchio. La sosta per le nazionali arriva in soccorso della Juve e di Pogba, con Allegri che si augura di avere regolarmente a disposizione l’ex United già alla ripresa nel match dell’Allianz Stadium con la Lazio del prossimo 16 settembre. Chi tornerà sicuramente contro i biancocelesti di Sarri è Szczesny, che per ha saltato le ultime due gare con Bologna ed Empoli lasciando spazio tra i pali a Perin.