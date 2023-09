Nuovo infortunio Pogba, Allegri lancia l’allarme

Preoccupazione per Paul Pogba che non è apparso al meglio nel finale di Empoli-Juventus: le indiscrezioni sulle condizioni del francese

La gioia del gol durata soltanto pochi secondi. Paul Pogba ha sorriso quando ha visto l’arbitro segnalare la posizione di fuorigioco di Vlahovic e annullare la sua rete.

Un fischio che ha rovinato la serata del centrocampista francese che nel finale di Empoli-Juventus è apparso anche no al meglio della condizione. Negli ultimi minuti della partita, infatti, Pogba ha prima avanzato la sua posizione, quasi a fare lui da centravanti, mentre Milik e Kean davano una mano in fase difensiva. Successivamente ha ridotto il suo raggio d’azione al centrocampo, senza modificare più di tanto la sua posizione sia in fase offensiva che difensiva.

Una situazione che ha allarmato tutti, come spiegato anche da Massimiliano Allegri nel post gara a ‘Sky’.

Infortunio Pogba in Empoli-Juventus, parla Allegri

L’allenatore della Juventus subito dopo la fine della partita ha analizzato il match, ma ha anche aggiornato sulle condizioni di Paul Pogba.

Allegri ha, infatti, dichiarato: “Pogba è uscito col medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami”. La speranza è ovviamente che non sia nulla di grave e che il francese possa continuare nel suo percorso per tornare al 100% della condizione.

Al contrario un nuovo infortunio muscolare rappresenterebbe una notizia non certo felice per i bianconeri e soprattutto per l’ex Manchester United, reduce da una stagione trascorsa in infermeria.