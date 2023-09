Pagelle e tabellino Empoli – Juventus 0-2 | Vlahovic sbaglia il rigore, l’Empoli continua a non segnare

Pagelle, voti e tabellino di Empoli-Juventus 0-2, match dello stadio Castellani valido per la terza giornata del campionato di Serie A. In Toscana passa la Juve, grazie a Danilo e Chiesa

La Juventus dopo il pareggio casalingo con il Bologna era chiamata ad una risposta convincente in Toscana. Buona prova per bianconeri, che fanno difficoltà a chiudere la gara fino all’82’, col gol di Chiesa. Per l’Empoli continua la sterilità offensiva.

La Juventus di Allegri torna in campo a Empoli dopo la scialba prestazione casalinga contro il Bologna che, strascichi arbitrali a parte, non aveva lasciato alla memoria una grande prestazione dei bianconeri. Al Castellani, con Kostic in campo dal 1′, la Juve gioca con l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo, dopo il vantaggio di Danilo gli ospiti non chiudono la gara per via di un rigore calciato male e sbagliato da Vlahovic. Nel secondo tempo c’è anche spazio per un gol annullato a Pogba. La gara la chiude Chiesa all’82’.

EMPOLI

Berisha 7

Bereszynski 6

Walukiewicz 6

Luperto 5,5

Pezzella 6

Fazzini 6 (dal 61′ Grassi 6)

Marin 6 (dal 72′ Kovalenko 5,5)

Maleh 5

Baldanzi 6 (dal 61′ Cancellieri 6)

Cambiaghi 6 (dall’83’ Gyasi SV)

Caputo 5,5 (dal 72′ Destro 6)

All. Zanetti 5,5

TOP EMPOLI: Berisha 7 – Nel primo tempo para il rigore a Vlahovic, permettendo ai suoi di rimanere in partita. Giocata decisiva per le sorti della gara e dei padroni di casa, che tornano nello spogliatoio con la disputa ancora aperta grazie al loro portiere.

FLOP EMPOLI: Maleh 5 – Parte bene, ma soffre le percussioni bianconere col passare dei minuti. In una di queste, guidata da Gatti che si incunea nell’area empolese, non riesce ad arginare il centralone della Juve. O meglio, lo fa in malomodo, atterrando lo stesso difensore e causando il rigore.

JUVENTUS

Perin 5,5

Gatti 6,5

Bremer 6

Danilo 7

McKennie 6,5 (dal’84’ Weah 6)

Miretti 6 (dal 62′ Pogba 6)

Locatelli 6

Rabiot 6

Kostic 6,5 (dal 71′ Cambiaso 6,5)

Chiesa 7 (dall’83’ Kean 6)

Vlahovic 5 (dal 71′ Milik 6)

All. Allegri 6,5

TOP JUVENTUS: Danilo 7 – Dopo una prestazione non da Danilo contro il Bologna, scende in campo concentrato e guida la difesa. In occasione del gol del vantaggio, firmato da lui, è abile a districarsi tra la folta selva di gambe avversarie per spingere la palla alle spalle di Berisha dopo la mischia. Gol del capitano numero 6, nel giorno del Capitano numero 6. Divide parte del premio come migliore in campo della Juve insieme a Chiesa, che ha il merito di firmare il gol della sicurezza.

FLOP JUVENTUS: Vlahovic 5 – Il serbo si danna cercando di dialogare con la squadra e con il compagno di reparto Chiesa. Le occasioni però sono poche e quando viene chiamato in causa dagli 11 metri, sbaglia calciando senza angolazione. Nel secondo tempo viene anche ammonito per proteste. Non una grande serata per il 9 bianconero.

Arbitro: Ayroldi 6

Il tabellino del match

EMPOLI – JUVENTUS 0-2

24′ Danilo (J); Chiesa 82′ (J)

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini (dal 61′ Grassi), Marin (dal 72′ Kovalenko), Maleh; Baldanzi (dal 61′ Cancellieri), Cambiaghi (dall’83’ Gyasi); Caputo (dal 72′ Destro). All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (dall’83’ Weah), Miretti (dal 62′ Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 71′ Cambiaso); Chiesa (dall’83’ Kean), Vlahovic (dal 71′ Milik). All. Allegri

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: M. Rossi – Perrotti / IV: Ghersini

VAR: Di Martino / AVAR: Di Paolo

Ammoniti: Locatelli (J), Vlahovic (J), Miretti (J)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 7′