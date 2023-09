Juve, lavori in corso per il tandem Chiesa-Vlahovic: le qualità ci sono, la determinazione anche

Dopo tre giornate è tempo di stilare i primi bilanci in casa Juve. Le certezze sono ancora tutte da decifrare, ma se ce n’è una è quella della coppia d’attacco titolare: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic

I due giocatori, ieri in campo anche a Empoli, condividono ambizioni e voglia di rivalsa. L’uno in gol ieri a Empoli, l’altro autore di un errore dagli 11 metri.

La Juventus 23/24 è ripartita da Chiesa e Vlahovic. Questa è una notizia, date le insistenti voci che avrebbero voluto uno dei due come partente dalla Continassa, anche per questione legate alle finanze della società. Il mercato però è strano e difficile, e i due sono rimasti alla fine entrambi. Pronti a formare una coppia di assoluto valore.

I due attaccanti arrivano da una stagione difficile, per via di diverse questioni fisiche e vogliono tornare a primeggiare, su livelli che li appartengono. L’estate, per entrambi, non è stata delle più serene, tra voci di possibili cessioni dell’attaccante italiano e il potenziale scambio con il Chelsea per Lukaku, per quanto riguarda il serbo. Nessuno dei due ha però mai detto di voler lasciare la Juve ma anzi, lo stesso Vlahovic ha sempre ribadito la volontà di volersi rilanciare in bianconero. Chiesa di contro non ha mai palesato la necessità di andare via per forza. Nonostante la mancata partecipazione alla Uefa Champions League.

Juventus: a Empoli ecco il vero Chiesa, Vlahovic invece sbaglia il rigore. Prove d’intesa tra i due

La coppia d’attacco titolare della Juventus porta due nomi: Chiesa e Vlahovic. DV9 e FC7 condividono il passato in Viola e una grande amicizia. E stanno affinando la loro compatibilità in campo

I due giocatori arrivano alla sosta per le nazionali – entrambi convocati dalle rispettive compagini – con due gol all’attivo a testa. Tutt’e due in rete nella vittoria all’esordio a Udine, si sono poi spartiti il tabellino. Vlahovic in gol con un bel colpo di testa contro il Bologna, valso il pari; Chiesa in rete ieri sera al Castellani di Empoli in campo aperto, per chiudere il match.

L’affinità di coppia, se così si può dire, va però ancora affinata. La volontà è reciproca, le qualità non mancano e anche la voglia di dialogare pare essere delle migliori. Come una coppia, che vuole rinsaldare il proprio rapporto, cosi Chiesa e Vlahovic stanno lavorando per venirsi incontro. Scherzi a parte, i due sono legati da una bella amicizia e si conoscono dai tempi di Firenze. Sono però due giocatori molto istintivi, che avranno modo di levigare le proprie spigolosità per creare un tandem d’attacco atomico per la Serie A.

Nella valutazione della prestazione di ieri incide il rigore fallito dal serbo. Matita rossa per lui: il centravanti titolare della Juventus, se ha l’occasione di chiudere la gara nel primo tempo, deve farlo. Perché si sa, come sono quelle gare lì, quelle in provincia. Basta niente per buttare via dei punti preziosi. Penalty a parte, i due si sono cercati, ma c’è da lavorare. Intanto, le condizioni fisiche di entrambi paiono migliorate. La strada è tracciata, con voglia e mezzi tecnici, la coppia FC7 + DV9 non può far altro che migliorare.