Due ko di fila: l’allenatore si dimette e il club risponde subito

Due sconfitte consecutive hanno portato l’allenatore a dimettersi; il club, però, non ha tardato a rispondere in maniera decisa

La stagione nei vari campionati è iniziata e, al termine di questo weekend, ci sarà la pausa per le nazionali. Il primo stop e, dunque, la possibilità di iniziare a fare un bilancio iniziale di quanto stiamo vedendo; per quanto riguarda la Serie A potrebbe esserci, nuovamente, un duello Inter e Milan per il dominio del campionato ma il Napoli, nonostante la sconfitta con la Lazio, proverà fino alla fine a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Per quanto riguarda la Liga, invece, il Real Madrid deve fare i conti con tre infortuni pesanti ma può contare su un Bellingham dominatore assoluto.

In Liga troviamo una squadra che sta vivendo una soluzione per nulla semplice; stiamo parlando del Valencia che ha vissuto una sessione estiva di mercato veramente difficile con il tecnico che si aspettava un qualcosa di più dalla società. Ricordiamo come, nella scorsa stagione, il club ha chiuso il campionato al sedicesimo posto rischiando, e non poco, la retrocessione.

Proprio per questo l’allenatore sperava di avere una serie di rinforzi per andare ad alzare il livello della propria squadra. Così non è stato e, dopo due vittorie nei primi centottanta minuti, il Valencia ha perso due partite consecutive che hanno portato l’allenatore a prendere una clamorosa decisione.

Valencia, Baraja si dimette: il club blocca tutto

Due sconfitte consecutive con Osasuna e Alaves; passi falsi che, uniti alla situazione del mercato, avevano portato (secondo le informazioni di elgoldigital) il tecnico Baraja a dimettersi. Il suo addio sarebbe stato molto difficile da digerire per un club che sta vivendo un momento decisamente complicato. Anche per questo è intervenuto Peter Lim.

Il suo intervento è stato decisivo per bloccare le dimissioni di Baraja e, di conseguenza, far restare il tecnico sulla panchina del Valencia. Un mercato estivo decisamente complicato, l’inizio di stagione tra alti e bassi con due sconfitte consecutive e ora il rischio di perdere chi, forse, è l’unico in grado di poter tenere dritta la nave. Perdere Baraja, in un momento così complicato per il club, sarebbe stato sicuramente un colpo difficile da digerire a dal quale rialzarsi; forse è proprio per questo che Lim ha deciso di bloccare tutto. Il Valencia, dopo la sosta per le nazionali, affronterà l’Atletico Madrid; partita per nulla semplice ma che sarebbe stata ancora più difficile da affrontare senza il proprio allenatore.