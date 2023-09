Nuovo assalto a Kvaratskhelia, al Napoli ‘bastano’ 130 milioni

È Khvicha Kvaratskhelia il nuovo obiettivo di mercato del Barcellona: il georgiano finisce nel mirino del club catalano

La sessione estiva di calciomercato è appena andata agli archivi, ma il Barcellona pensa già al futuro e Khvicha Kvaratskhelia finisce subito nel mirino dei blaugrana.

Sarebbe Khvicha Kvaratskhelia il nuovo obiettivo di mercato del Barcellona: l’asso georgiano è reduce da una stagione da protagonista in Serie A, attirando su di sé l’attenzione di molti club europei, anche se in estate non sono arrivate offerte formali per il giocatore legato al Napoli da altri quattro anni di contratto.

Finora, infatti, non ci sono state avvisaglie di un possibile addio, anzi. Kvara è legato al Napoli e alla città, ma inevitabilmente le sue prestazioni non sono passate inosservate. E ora il Barcellona pensa di acquistarlo in vista della prossima stagione, nonostante le difficoltà finanziarie che il Barcellona sta attualmente affrontando.

Calciomercato Napoli, sirene catalane per Kvaratskhelia

Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe iniziare a studiare una strategia per “proteggere” Kvaratskhelia da possibili assalti di grandi club, tra cui proprio quello del Barça, a caccia di calciatori in grado di rialzare il tasso tecnico della rosa in un momento storico tutt’altro che semplice.

Il club catalano, infatti, starebbe pensando di formulare un’offerta in vista della prossima estate per portarlo al Camp Nou e farlo diventare un calciatore importante nell’economia del gioco blaugrana. Missione tutt’altro che semplice per il Barça: Kvaratskhelia è una stella degli azzurri e il Napoli è bottega cara.

Potrebbero servire almeno 130 milioni di euro per portare via il georgiano dalla Campania, ma il prezzo potrebbe ulteriormente lievitare nel caso in cui il giocatore classe 2001 dovesse ripetere numeri e prestazioni dello scorso anno, soprattutto in Champions League, competizione in cui il Napoli punta ad essere protagonista.