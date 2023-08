Non solo Kvaratskhelia, altro ko per Garcia: allarme Napoli

Nuovo infortunio in casa Napoli, scatta l’allarme: troppi stop muscolari, ecco che cosa sta succedendo in ritiro.

E’ un’estate bollente in casa Napoli, su tutti i fronti. Il calciomercato azzurro non si sblocca, nonostante la cessione importante di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Mancano ancora diversi tasselli da riempire, in difesa e a centrocampo.

Ma la vera preoccupazione attualmente è la condizione fisica dei calciatori. Infatti, tra il ritiro di Castel di Sangro e quello di Dimaro, sono tanti i calciatori che si sono dovuti fermare in allenamento o durante i test match a causa di problemi muscolari.

Come avevamo riportato nell’intervista all’ex medico sociale del Napoli, gli affaticamenti sono dovuti soprattutto al carico di lavoro a cui sono sottoposti i calciatori di Garcia. Qualcosa è cambiato rispetto al lavoro svolto da Francesco Sinatti, l’ex preparatore atletico del Napoli di Spalletti e che a fine stagione ha voluto lasciare il club. Ora è tutto nelle mani di Paolo Rongoni, portato in azzurro proprio dal tecnico francese.

Napoli, stop per Anguissa: cos’è successo

A pochi giorni dall’amichevole contro l’Asburgo, in programma domenica 6 agosto alle 18.30, Garcia perde una pedina fondamentale del suo centrocampo. Infatti, André Frank Zambo Anguissa si è infortunato alla gamba destra: ha accusato un risentimento muscolare. Nulla di grave e in linea con quanto già avvenuto per gli altri giocatori del Napoli.

Chiaramente, però, i sospetti sul carico di lavoro a cui sono sottoposti gli atleti azzurri permane e aleggia sopra il ritiro di Dimaro. Il giocatore camerunense dovrà restare a riposo per qualche giorno per evitare lesioni e infortuni più gravi.

Napoli, quanti infortuni

Si tratta del sesto stop per infortunio muscolare o affaticamento. Infatti, già diversi titolari del Napoli hanno dovuto alzare bandiera bianca in questi giorni, tra cui anche Victor Osimhen.

Il problema più grave è quello di Mario Rui, che ha subito una distrazione di primo grado al retto femorale destro. Poi Lobotka, Demme, Elmas e Osimhen hanno solo accusato un po’ di affaticamento. L’ultimo a preoccupare i tifosi è stato Kvaratskhelia, ma il suo infortunio è dovuto ad una contusione al ginocchio. Non a caso il georgiano ha subito una botta durante la gara contro il Girona.

La vera differenza tra le scorse stagioni e quella attuale sotto la guida di Garcia sta proprio nel tipo di preparazione e nel metodo di lavoro, decisamente più faticoso. Lo staff tecnico ha deciso di puntare sulla resistenza fisica dei calciatori, lavorando a fondo sulle loro condizioni atletiche per prepararli in vista di una lunga annata con pochissime pause.