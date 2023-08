Allarme Kvaratskhelia, è più grave del previsto: in dubbio per la prima

E’ allarme Kvaratskhelia, lo stop del georgiano potrebbe essere più lungo del previsto: rischia di saltare anche la prima di campionato

Giungono notizie pessime per il Napoli a 15 giorni dal debutto ufficiale nella prossima stagione di Serie A. Gli azzurri, in campo sabato 19 agosto a Frosinone, potrebbero essere costretti a rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia a causa di un infortunio.

Quella che nelle scorse ore è apparsa come una semplice suggestione negativa, si sta lentamente trasformando in uno scenario da prendere sempre più in considerazione. Nel corso dell’amichevole contro il Girona disputata mercoledì scorso, il fantasista azzurro ha ricevuto una botta al ginocchio, ma in un primo momento ha deciso di rimanere in campo.

L’attaccante ha forzato, commettendo così un errore. Una scelta che ha portato ad un sovraccarico sulla zona interessata, peggiorando le sue condizioni. Rudi Garcia ha quindi deciso di sostituirlo a metà del secondo tempo ed in panchina è stato prontamente fasciato.

Kvaratskhelia out con il Frosinone: cresce la paura in casa Napoli

Una medicazione importante, con il calciatore che ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. Da una prima diagnosi è emerso un trauma contusivo al ginocchio, quella che più banalmente viene definita, come detto, una “botta”, dovuta ad un contrasto di gioco.

Kvara, dunque, avrebbe saltato l’amichevole di domenica prossima che il Napoli giocherà contro l’Augsburg, non facendo temere ulteriori conseguenze, almeno fino a questa mattina. Ciò che emerge in queste ore, e che dovrà essere confermato da nuovi esami che verranno effettuati nella giornata di oggi, è che il georgiano avrebbe subito una distorsione con possibile interessamento dei legamenti.

Un infortunio ben più serio di quanto palesato inizialmente e che fa accendere una spia d’allarme in casa Napoli. Al momento, Kvaratskhelia resta a riposo, in attesa di ulteriori riscontri, specie per un problema di questa natura che rischia di essere sottovalutato e dunque peggiorato.

Le scelte di Garcia in vista di Frosinone

Se l’entità dell’infortunio venisse confermata, l’MVP dell’ultima stagione di Serie A salterebbe, con ogni probabilità, la prima gara di campionato contro il Frosinone, costringendo Rudi Garcia a delle scelte alternative per l’esordio stagionale.

Pre allertato quindi Elmas, che lo scorso anno ha dimostrato di poter giocare in quella posizione, occupata anche quanto Khvicha si è fermato per una lombalgia. Il piano B potrebbe portare in campo Zerbin, utilizzato anche in amichevole dal tecnico francese. Al momento, però, la scelta in pole ricadrebbe sul macedone, autore di 6 reti nella scorsa stagione.

Si attendono solo conferme nelle prossime ore o al contrario, delle meno probabili rassicurazioni che potrebbero far rasserenare i tifosi del Napoli ora in ansia. Il precampionato partenopeo è stato già costellato da piccoli stop, ma quello di Kvara rischia di avere già delle prime ripercussioni.