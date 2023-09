Italiano fa mea culpa e non si nasconde: “Ho già parlato con la squadra”

Fiorentina tramortita dall’Inter nel match di San Siro: tutta la delusione di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa postgara

Fiorentina troppo brutta per essere vera. I viola vengono travolti a San Siro dalla furia nerazzurra, uscendo con le ossa rotte dal match contro la capolista Inter.

Vincenzo Italiano è sconsolato e deluso a fine gara, facendo mea culpa in conferenza stampa preceduto pochi minuti prima dal collega Inzaghi: “Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Era successo poche volte di mandare in campo chi non era in grado di farlo dopo la partita di coppa. È stata una prestazione negativa, dobbiamo archiviarla al più presto e ripartire lavorando nel migliore dei modi durante la sosta”. Italiano prosegue nella sua analisi: “Ho già parlato alla squadra e ho detto ai ragazzi che la responsabilità in toto è mia. C’erano alcuni giocatori, di cui non dirò il nome, che fisicamente non erano in grado di scendere in campo oggi. L’Inter è una grande squadra, ha lavorato con tutta la settimana a disposizione e la sconfitta ci può stare. Salvo solo l’approccio e i primi 25 minuti: dopo siamo usciti dalla gara e l’Inter ha dilagato”.

Italiano dopo Inter-Fiorentina: “Mercato condiviso con la società”

L’allenatore gigliato prosegue affrontando il tema mercato, che ha da poco chiuso i battenti: “È stato condiviso con la società, che è intervenuta dove doveva intervenire per migliorare questa rosa. Chi è arrivato ci darà una grande mano e ne sono convinto”.

Italiano conclude sul gap rispetto alle sette sorelle: “Da tanto tempo ci sono sempre le stesse squadre davanti, noi in questi due anni abbiamo cercato di accorciare il distacco. Ci proveremo anche in questa stagione e vedremo cosa accadrà. Davanti a noi abbiamo sicuramente delle corazzate, delle grandi squadre che lottano sempre per i massimi livelli”.