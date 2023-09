Inzaghi punge il Milan ed esalta Thuram: “Voleva solo l’Inter”

L’Inter travolge la Fiorentina e aggancia il Milan in testa alla classifica: le dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match di Simone Inzaghi

L’Inter sul velluto contro la Fiorentina e tre su tre in campionato senza subire reti. I nerazzurri sono anche una macchina da gol, trascinati dall’implacabile Lautaro Martinez e dallo scatenato Thuram, al primo centro in maglia interista.

Simone Inzaghi aggancia il Milan in testa alla classifica, in attesa del derby al ritorno in campo dopo la sosta contro i cugini rossoneri. L’allenatore piacentino applaude la prova della sua squadra dopo il poker senza appello rifilato all’undici di Italiano: “Abbiamo fatto cinquanta giorni perfetti da luglio, con grande spirito e partecipazione. Tutti i ragazzi hanno lavorato ottimamente e non era facile con il mercato aperto. Tre partite senza subire gol gol è certamente un bel segnale“, esordisce l’allenatore piacentino in conferenza stampa nella pancia del ‘Meazza’. Sul rigorista Inzaghi chiarisce: “Il primo è Calhanoglu anche se abbiamo Lautaro, Arnautovic e lo stesso Sanchez che li sanno calciare. Vedremo poi da situazione a situazione, stasera era giusto che lo tirasse Calha”.

Inter-Fiorentina, Inzaghi ‘maledice’ la sosta: “Poco tempo per preparare il derby”

Alla ripresa c’è la stracittadina contro il Milan, con le due squadre appaiate in classifica a punteggio pieno: “Avremo poco tempo per preparare il derby, però è il calcio moderno e ci sono tante variabili come le nazionali. È una gara sempre particolare, sappiamo cosa rappresenta per noi e per i nostri tifosi. Abbiamo grande rispetto del Milan, è una squadra ben allenata. Sappiamo tutti com’è finita l’anno scorso e due anni fa”.

🗣️ #InterFiorentina – #Inzaghi in conferenza: “Avremo poco tempo per preparare il derby col #Milan, però è il calcio moderno e ci sono tante variabili come le nazionali. #Thuram? Ha scelto l’Inter, aveva tanta voglia e meritava il gol. Rigorista? #Calhanoglu” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/jgnkWon8hy — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 3, 2023

Sulla conferma dell’undici titolare: “Ho deciso di dare continuità con determinate scelte, ma adesso ci saranno tante partite ravvicinate e avremo bisogno di tutti. Recupereremo anche Acerbi e Sensi oltre a Sanchez, così avrò ancora più possibilità per le rotazioni”. Infine, Inzaghi esalta lo scatenato Thuram: “Ha scelto l’Inter e aveva tanta voglia. Sta lavorando fin dal primo giorno di ritiro con grande intensità. È molto intelligente, parla benissimo italiano e si è inserito molto bene grazie anche all’aiuto dei compagni. Speravo che segnasse e meritava questo gol”.