Pagelle e tabellino Inter-Fiorentina (4-0): Thuram imprendibile, Italiano tramortito

Pagelle, voti e tabellino di Inter-Fiorentina, match del ‘Meazza’ valido per la terza giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri dominano grazie ai gol di Thuram, Calhanoglu e alla doppietta del solito Lautaro

L’Inter domina contro la Fiorentina, agganciando il Milan in testa alla classifica in attesa del derby meneghino del prossimo 16 settembre alla ripresa del campionato dopo la sosta della nazionali.

Inzaghi praticamente perfetto: i nerazzurri centrano la terza vittoria in altrettante gare, dilagando contro il malcapitato undici allenato da Italiano. Viola mai in partita e sotto a metà primo tempo dopo l’acuto di Thuram, al primo sigillo in maglia interista. Il francese è una spina nel fianco e nella ripresa serve l’assist a Lautaro Martinez per il raddoppio. Calhanuglu con freddezza realizza dal dischetto il 3-0 prima del poker firmato dal ‘Toro’ argentino, infallibile e capocannoniere in solitaria della Serie A con cinque centri. L’unica nota stonata in casa nerazzurra è Barella, nel marasma generale della Fiorentina si salva il solo Bonaventura.

INTER

Sommer 6

Darmian 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 7

Dumfries 6,5 (70′ Cuadrado 6,5)

Barella 5,5 (59′ Frattesi 6)

Calhanoglu 7 (78′ Asllani SV)

Mkhitaryan 7

Dimarco 7 (70′ Carlos Augusto 6)

Thuram 8 (70′ Arnautovic 6)

Lautaro Martinez 7,5

All. Inzaghi 8

TOP INTER: Thuram 8 – Scatenato in tandem con Lautaro, taglia a fette la difesa viola e si sblocca davanti al pubblico di San Siro con un guizzo da attaccante di razza. Sfiora a più riprese il bis personale, nella ripresa serve il corridoio vincente per il ‘Toro’ e si procura il rigore che mette in ghiaccio la contesa. Imprendibile.

FLOP INTER: Barella 5,5 – Nervoso e poco lucido in mezzo al campo, si fa ammonire per proteste da Marchetti all’intervallo. Inzaghi per evitare guai lo toglie a risultato acquisito: l’unica nota stonata della festa nerazzurra.

FIORENTINA

Christensen 4,5

Dodo 4,5

Milenkovic 4

Ranieri 4

Biraghi 4

Arthur 4,5 (76′ Amatucci SV)

Mandragora 5

Nico Gonzalez 5 (55′ Infantino 5)

Bonaventura 6 (55′ Brekalo 5)

Kouame 5 (46′ Sottil 5,5)

Beltran 4,5 (46′ Nzola 5)

All. Italiano 4

TOP FIORENTINA: Bonaventura 6 – Predica nel deserto nel pomeriggio da tregenda dei toscani. L’unico a cercare di scuotere i suoi e a impensierire la difesa di casa. Esce lui e la squadra di Italiano crolla sotto i colpi di Lautaro e compagni.

FLOP FIORENTINA: Ranieri 4 – C’è l’imbarazzo della scelta per la ‘palma’ di peggiore in campo nell’undici gigliato. L’ex Salernitana è però in continuo affanno di fronte alle scorribande di Thuram e in collaborazione con Biraghi si dimentica del francese sulla rete che apre i giochi. Disastroso.

Arbitro: Marchetti 6,5

Il tabellino di Inter-Fiorentina: Inzaghi perfetto, Lautaro infallibile

INTER-FIORENTINA 4-0

24′ Thuram; 53′ e 73′ Lautaro Martinez; 58′ rig. Calhanoglu

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (59′ Frattesi), Calhanoglu (78′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (70′ Arnautovic), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Pavard, Agoume, Klaassen, Sarr, Kamate. Allenatore: Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (76′ Amatucci), Mandragora; Nico Gonzalez (55′ Infantino), Bonaventura (55′ Brekalo), Kouame (46′ Sottil); Beltran (46′ Nzola). A disposizione: Terraciano, Martinelli, Kayode, Martinez Quarta, Mina, Parisi, Comuzzo, Duncan, Kororin. Allenatore: Italiano

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Ranieri (F), Barella (I), Italiano (dalla panchina, F)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 5′; spettatori 72.739