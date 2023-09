Barella va su tutte le furie: il giallo all’uscita dal campo

L’Inter domina contro la Fiorentina, nonostante il pomeriggio sottotono a centrocampo di Barella. Il centrocampista si arrabbia con l’arbitro dopo uno scontro di gioco

L‘Inter sul velluto contro la Fiorentina, trascinata dal tandem d’attacco Thuram-Lautaro Martinez nel match di San Siro valido per la terza giornata di Serie A.

Nerazzurri in pieno controllo e che danno spettacolo di fronte ai 73 mila del ‘Meazza’, con l’attaccante francese che si è sbloccato realizzando la sua prima rete in maglia interista. Thuram ha servito anche l’assist per il raddoppio a Lautaro – infallibile e al quarto centro stagionale in campionato – oltre a procurarsi il rigore del tris realizzato da Calhanoglu. L’unica nota un po’ stonata del pomeriggio perfetto finora dell’Inter è Nicolò Barella, in affanno in mediana e particolarmente nervoso durante tutta la prima frazione. L’ex Cagliari ha rimediato un brutto colpo in uno contro di gioco con Bonaventura (alla fine senza conseguenze particolari), protestando con l’arbitro all’intervallo prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi.

Il direttore di gara Marchetti lo ha quindi ammonito, con Inzaghi che sul 3-0 per evitare rischi lo ha sostituito con Frattesi. Barella, nonostante una prova sottotono per i suoi standard, è stato comunque applaudito all’uscita dal campo dal pubblico di San Siro.