Inter-Fiorentina, Thuram si sblocca e fa esplodere anche Inzaghi

L’Inter passa in vantaggio contro la Fiorentina grazie alla prima rete con la maglia nerazzurra di Marcus Thuram

Si sblocca Marcus Thuram nella gara contro la Fiorentina e San Siro esplode per il primo gol con la casacca dell’Inter dell’attaccante francese.

L’ex Borussia Mönchengladbach, sbarcato a Milano a parametro zero a inizio estate, ha staccato più in alto di tutti sul traversone col contagiri di Dimarco dalla sinistra, approfittando anche della marcatura approssima di Biraghi e Ranieri. Primo centro ufficiale e in assoluto per Thuram, che finora era rimasto a secco anche nelle amichevoli precampionato. Il nazionale transalpino, anche senza andare a segno, aveva comunque disputato due buone gare in precedenza con Monza e Cagliari.

Contro i viola di Italiano il figlio d’arte ha rotto il ghiaccio, invocato dalla Curva Nord: “Siamo venuti fin qua per vedere segnare Thuram”, il coro dei tifosi nerazzurri dopo la rete del vantaggio. Esultanza senza freni in panchina anche per Simone Inzaghi, che non si è trattenuto nel festeggiare la rete del suo numero nove.