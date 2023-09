DIRETTA Serie A, Napoli-Lazio | Segui la cronaca LIVE

L’atteso big match del sabato, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Napoli e la Lazio

Oltre ad Atalanta-Monza, l’altra sfida che chiude il sabato della terza giornata del campionato di Serie A è quella che vede affrontarsi il Napoli campione d’Italia in carica e la Lazio.

I padroni di casa, guidati da questa stagione da Rudi Garcia che ha sostituto Luciano Spalletti, presentato oggi come commissario tecnico della Nazionale italiana, sono ripartiti da dove avevano finito. Il gioco convince, i gol di Osimhen arrivano e, dopo due giornate, sono a punteggio pieno, a tre punti dal Milan capolista a punteggio pieno con una partita in più. Di contro, i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri, travolto dalle polemiche alla vigilia a causa di un gestaccio, arrivano all’appuntamento con zero punti in classifica e ultimo posto in coabitazione con l’Empoli di Paolo Zanetti. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Lecce, è arrivata anche la sconfitta casalinga contro il Genoa. Tocca all’allenatore toscano, adesso, invertire la rotta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: