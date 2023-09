Gestaccio ai tifosi del Napoli, Sarri esce allo scoperto

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è il grande ex della partita di oggi contro il Napoli. Ma un suo gesto ha scatenato le polemiche

Questa sera, alle 20.45, si giocherà allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ una delle sfide più attese di questa terza giornata del campionato di Serie A: il Napoli campione d’Italia in carica affronta la Lazio.

Gli uomini di Rudi Garcia sembrano aver iniziato da dove avevano finito, sotto la guida di Luciano Spalletti. Victor Osimhen è in grande spolvero, la squadra gira a meraviglia ed è a punteggio pieno dopo due turni. Di contro, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono ancora a quota zero punti in classifica, dopo le sconfitte contro il Lecce di Roberto D’Aversa e il Genoa di Alberto Gilardino. Solo l’Empoli di Paolo Zanetti ha fatto peggio, in termini di gol fatti e subiti. Una situazione difficile, nonostante i tanti innesti arrivati dal calciomercato che ha chiuso i battenti ieri alle 20. Adesso, toccherà all’allenatore toscano invertire la rotta, da subito.

Nel frattempo, però, continua a far discutere un gestaccio immortalato all’aeroporto di Capodichino, a Napoli. Dal video che circola sui social, Sarri avrebbe fatto il dito medio ad un sostenitore che gli aveva gridato ‘forza Napoli‘. Visti i trascorsi del trainer in Campania, dove ha lasciato ottimi ricordi, la cosa ha creato diverse polemiche. Ma, attraverso l’account twitter ufficiale della Lazio, Sarri ha voluto fare chiarezza: “Sui social stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato. Certamente non era rivolto a chi gridava forza Napoli“. Firmato Maurizio Sarri.