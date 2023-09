Missione a Milano per Amrabat: addio al foto finish

La Fiorentina, in queste ultime ore di mercato, rischia di perdere Amrabat; è partita la missione a Milano per il centrocampista

Il club viola, grazie alla doppietta di Nico Gonzalez, ha ribaltato la sconfitta dell’andata contro il Rapid Vienna riuscendo a qualificarsi per la fase a gironi della Conference League con l’obiettivo di tornare in finale dopo la sconfitta della passata stagione. La Fiorentina, in questa finestra estiva di mercato, ha regalato ad Italiano una serie di innesti di assoluta qualità che alzano l’asticella delle ambizioni del club viola. Il mercato, però, non è ancora finito e la Fiorentina potrebbe perdere un giocatore in queste ultime ore.

Stiamo parlando di Amrabat che, in queste prime partite, non è stato impiegato a testimonianza di come il suo addio sia più di una semplice possibilità; per tutelarsi, ad una possibile cessione del centrocampista marocchino, la Fiorentina ha prelevato Arthur in prestito dalla Juventus. Fortemente interessato ad Amrabat il Manchester United che, in questa sessione estiva di mercato, ha già fatto spesa in Italia; i Red Devils, infatti, hanno prelevato Onana dall’Inter e Hojlund dall’Atalanta.

Ricordiamo come, sul centrocampista classe 1996 erano presenti anche Juventus e Napoli; lo United, però, sembra essere decisamente favorita per l’acquisto del giocatore. A tal proposito, i Red Devils hanno deciso di fare una mossa che può risultare fondamentale in queste ultime ore di mercato.

Manchester United, pressing per Amrabat: le ultime

Stando a quanto riportato da The Athletic, il Manchester United ha mandato un dirigente in Italia per chiudere l’accordo con Amrabat. Una mossa che fa capire come il club inglese voglia regalare a ten Hag un nuovo rinforzo a centrocampo. La prima offerta, di prestito a due milioni di euro era stata rifiutata ma ora i Red Devils vogliono portare a compimento l’affondo decisivo; a fine mercato non manca molto ma il club inglese è convinto di portare a termine l’operazione complice la volontà del giocatore di traferirsi in Premier League.

La Fiorentina, però, vorrebbe chiudere l’operazione con la formula del titolo definitivo anche se è aperta all’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto. La valutazione del club viola è di trentacinque milioni di euro. Cifra importante ma che rispecchia il valore del giocatore che, nell’ultimo mondiale con il suo Marocco, è stato tra i principali protagonisti. Alla fine del mercato estivo manca sempre meno ma, in queste ultime ore, Fiorentina e United potrebbero chiudere per la cessione di Amrabat con il centrocampista sempre più lontano dal mondo viola.