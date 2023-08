Fiorentina, nuova offerta per Amrabat: il marocchino ha già deciso

Le ultime sul futuro del centrocampista che può lasciare i viola nell’ultimo giorno di mercato. Il punto della situazione

Continua ad essere in bilico il futuro Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, come successo la scorsa stagione, può lasciare la Fiorentina nelle ultime ore di calciomercato.

Il calciatore è da tempo nel mirino del Manchester United, ma nelle ultime ore è stata presentata un’offerta importante al club viola da parte del Fulham, 30 milioni di euro.

Amrabat preferirebbe giocare con la maglia dei Red Devils, ma a decidere, chiaramente, sarà la Fiorentina e il suo presidente Rocco Commisso, che a margine del match di Conference League ha parlato chiaramente del suo giocatore: “Ci sono delle offerte per lui ma neanche io so cosa succederà domani – afferma il numero della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport -. Ci sono molte trattative in corso ma se non riusciremo a trovare un accordo rimarrà a giocare con noi”.