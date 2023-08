Nico Gonzalez show: la Fiorentina ribalta il Rapid Vienna e vola ai gironi di Conference

Una doppietta di Nico Gonzalez ha permesso alla Fiorentina di rimontare il Rapid Vienna e di strappare il pass per la fase a gironi della Conference

Serviva una prova autoritaria alla Fiorentina per riuscire ad archiviare positivamente la pratica Rapid Vienna. In una gara non priva di difficoltà, gli uomini di Italiano riescono ad imporsi per 2-0 in virtù della doppietta messa a segno da Nico Gonzalez.

Dopo un primo tempo nel quale i Viola hanno riscontrato non poche difficoltà a produrre la solita mole di gioco offensiva, la partita si stappa nella ripresa. A ridosso dell’ora di gioco è un guizzo di Nico Gonzalez a portare in vantaggio i padroni di casa. L’argentino, che fino a quel momento era già il migliore in campo, impreziosisce la sua prova prima con una doppietta d’autore. Allo scoccare del novantesimo, infatti, Nico Gonzalez dagli undici metri non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario, regalando ai suoi un successo tanto sofferto quanto importante. Nel finale inutile il forcing del Rapid Vienna, con i Viola che riescono a centrare il primo obiettivo stagionale.