Inter, conto alla rovescia decisivo per Zhang: la doppia ipotesi

Si apre una fase delicatissima e decisiva per il futuro dell’Inter e di Steven Zhang, due strade per il proprietario nerazzurro

L’annata 2023/2024 sarà fondamentale per le ambizioni dell’Inter, dopo una stagione che ha rilanciato la competitività in ambito internazionale dei nerazzurri con la finale di Champions League disputata e persa di misura contro il Manchester City. La squadra di Inzaghi punta a dare il massimo in Italia e in Europa ed è stata naturalmente una delle principali protagoniste sul mercato.

Alcuni degli obiettivi di Marotta e Ausilio non sono alla fine arrivati, ma il rush conclusivo ha permesso di accontentare le richieste di Inzaghi con i colpi Pavard e Sanchez. Ultime ore che vivranno sulla possibilità di mettere a segno un ultimo affare a centrocampo. Inter che balla tra Maxime Lopez e Ndombele, vedremo cosa succederà nella giornata finale della sessione di trattative. Nel frattempo, però, c’è da guardare anche maggiormente avanti e intercettare gli scenari futuri in una visione più ampia. Questioni che riguardano il presidente Zhang e le sue strategie.

Inter, verso la scadenza del prestito di Oaktree: il piano di Zhang

Si apre una annata fondamentale anche per il numero uno del club, che entro il 20 maggio 2024 dovrà ripagare il prestito ricevuto da Oaktree. Con la scadenza in avvicinamento, sono due le strade che Zhang starebbe perseguendo, stando a quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’.

La prima ipotesi sarebbe il rifinanziamento del prestito, con scadenza 2026 o 2027, tramite una soluzione da studiare grazie alla Goldman Sachs. La seconda strada porta alla cessione del club, con il Raine Group che ha dato accesso ai dati del club a potenziali compratori. Fin qui, due o tre gruppi avrebbero manifestato un certo interesse. Ricordiamo che se il prestito non venisse restituito, le quote dell’Inter di Suning finirebbero a Oaktree.

