Lopez o Ndombele, l’ultimo colpo dell’Inter ‘divide’ Marotta e Inzaghi | CM.IT

Ultime infuocate ore di mercato per l’Inter che cerca l’ultimo colpo a centrocampo: idee diverse tra Marotta e Inzaghi

Non è ancora finita. Dopo l’acquisto di Pavard, l’Inter ha voglia di battere un altro colpo e vuole farlo a centrocampo.

Lì la dirigenza nerazzurra ha individuato la possibilità di rendere ancora più competitiva la rosa di Simone Inzaghi che, intanto, è partita come meglio non poteva: due vittorie nelle prime due partite di campionato. La prossima sarà il ‘debutto’ della rosa al completo, quella che resterà almeno fino a gennaio.

A farne parte potrebbe esserci anche uno tra Ndombele e Maxime Lopez. Sono i due francesi a contendersi il ruolo di ultimo colpo dell’Inter. Una ‘contesa’ che coinvolge anche Marotta e Inzaghi.

Calciomercato Inter, ultimo colpo: idee diverse per Marotta e Inzaghi

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, l’amministratore delegato tratta con il Sassuolo l’arrivo di Maxime Lopez.

Inzaghi ha dato il suo ok, ma la sua preferenza va all’ex Napoli, tornato ora al Tottenham, che ha una maggior fisicità. Proprio questa è la caratteristica che cerca il tecnico interista per completare il centrocampo. La scelta comunque dovrà essere compiuta in breve tempo: per piazzare l’ultimo colpo ci sono poco più di 24 ore.