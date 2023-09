Il Napoli fa cassa: due calciatori salutano Garcia

Rudi Garcia parla di mercato in conferenza stampa: ecco chi lascerà Napoli entro lo scadere della finestra estiva.

Nell’ultimo giorno di mercato in Italia, il Napoli completerà due transazioni importanti per fare cassa e per snellire la rosa, ormai al completo.

Infatti, Rudi Garcia giudica definite le operazioni in entrata. Non ci saranno nuovi calciatori o particolari sorprese al gong, quando alle 20:00 la Serie A non potrà più acquisire nuovi giocatori ma potrà solo cederli ad altre società.

Certo, i club italiani continueranno a tremare poiché il calciomercato arabo ha una deadline fissata al 7 settembre. Ancora diversi giorni per migliorare le rose stellari e rubare qualche pedina al calcio europeo.

Intanto, dalla conferenza stampa della vigilia di Napoli-Lazio, Garcia conferma che ci saranno altre due uscite previste nelle prossime ore.

Mercato Napoli ancora aperto, Garcia: “In uscita Lozano e Demme”

Come prevedibile, Lindstrom è l’ultimo acquisto del Napoli della finestra estiva. Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un’operazione complessiva di 25 milioni di euro che ne fa uno degli affari più importanti dell’estate italiana.

In uscita, però, il club azzurro sta provando a chiudere due trattative riguardanti due giocatori in scadenza di contratto. “Il mercato non è ancora chiuso – ha dichiarato Garcia in sala stampa – In uscita ci sono ancora Demme e Lozano, ma sono ancora nostri”. E’ giunta l’ora dei saluti per il messicano, che dopo 4 anni lascia il Napoli per tornare al PSV: De Laurentiis incasserà circa 12 milioni di euro dalla sua cessione, tre volte in meno di quanto è stato acquistato nel 2019.

Infine, c’è ancora da sistemare la situazione legata a Demme, sicuramente non incluso nel progetto azzurro e in scadenza di contratto. Dunque, in queste ore Meluso e il suo staff devono provare a stringere un’intesa con qualche club. Sullo sfondo resta la pista turca: Galatasaray e Fenerbahce in extremis potrebbero raggiungere l’accordo con il Napoli e portare il centrocampista in Super Lig.

La formazione azzurra, quindi, non vedrà partire altre pedine al di fuori di quelle menzionate da Garcia. Zerbin e Zanoli, giocatori in dubbio fino alla fine sul proprio futuro, rimarranno legati almeno fino a gennaio. Solo dalla prossima finestra di mercato, in base al loro minutaggio accumulato, potranno vedere se continuare la stagione al Napoli o altrove.