Fantacalcio, quanto spendere per Lukaku, Lindstrom e Pavard

Il Fantacalcio si scalda con gli arrivi di Lukaku, Lindstrom e Pavard in Serie A: ecco quanti crediti spendere nella vostra asta

Un ritorno e due nuovi arrivi, tutti accumunati da grande hype al momento della presentazione. Questo ci ha regalato il rush finale di calciomercato per la Serie A e per il Fantacalcio. Lukaku, Lindstrom e Pavard, ognuno a modo suo, sposta gli equilibri nelle aste di tutta Italia.

E’ chiaro a tutti che a Roma l’attaccante più pagato sarà Big Rom e a Napoli, con ogni probabilità, Lindstrom entrerà nella top 3, come a Milano, qualche tifoso nerazzurro investirà diversi crediti per il nuovo centrale titolare di Inzaghi, ma si sa, il tifo fa estromesso dal Fantacalcio per costruire una rosa vincente.

Siamo qui apposta, dunque, per darvi consigli su quanti crediti investire per i 3 arrivi più importanti, presentati tutti nelle scorse ore, del nostro campionato. Uno per ruolo, tra l’altro, dato che hanno rinforzato sia la difesa, che il centrocampo, che l’attacco.

Fantacalcio, quanto spendere per Pavard

Partiamo proprio in ordine di chiamata delle vostre aste, quindi dalla difesa e lo facciamo con Benjamin Pavard, appena approdato in casa Inter per sostituire Milan Skriniar. Colpo last minute che porta con sé esperienza internazionale e gol, ben 4 lo scorso anno con 1 assist.

Per noi è uno dei top, non un super top come Di Lorenzo, Theo Hernandez e Dimarco (non essendo neanche un esterno), ma perfettamente rientrante nella categoria occupata da calciatori come Danilo e Smalling. In aste a 10 partecipanti con modificatore noi ci spingeremmo anche sul 6-7% del budget, vale a dire tra i 30 e i 35 crediti sui 500 crediti.

Fantacalcio, la spesa ideale per Lindstrom

Anche il Napoli si è rinforzato e lo ha fatto con un giovane di prospetto come il danese Jesper Lindstrom, direttamente dalla Bundesliga. Sarà lui il rinforzo sulla fascia destra per sostituire Lozano, in partenza verso il PSV, da dove era stato acquistato nel 2019.

Ma quanto bisognerà investire per il classe 2000? Noi consigliamo una spesa del 7% (35 crediti su 500) in leghe con 10 partecipanti e modificatore difesa. In leghe senza modificatore potete spingervi anche all’8, massimo 9%. E’ pur sempre un calciatore che dovrà ambientarsi al campionato italiano, ma i 7 gol e 2 assist della passata stagione fanno ben sperare.

Fantacalcio, quanti crediti investire per Lukaku

E infine c’è lui, Romelu Lukaku, tornato dopo una stagione estremamente deludente all’Inter. Nello sorso campionato ha chiuso con appena 10 gol, diventando uno dei peggiori flop dell’anno e portando molti fantallenatori, che lo avevano acquistato, a chiudere l’anno nelle ultime posizioni.

Come andrà alla Roma? C’è un hype pazzesco dettato anche dall’accoglienza della città per il belga. Rimane un’incognita la sua condizione fisica, ma resta comunque un nome che sposta gli equilibri. Non ci sentiamo di metterlo al livello di Osimhen, Lautaro, Vlahovic e forse nemmeno di Immobile (anche se questi ultimi due sono reduci da due stagioni travagliate allo stesso modo dell’ex Chelsea). Anche il gioco della Roma ci condiziona, ma resta comunque un attaccante che tenterà di fare la differenza e che potrebbe giocarsi i rigori con Dybala.

Dunque, quanto spendere per Lukaku al Fantacalcio? In una lega a 10 con modificatore ci spingeremo fino ai 110 crediti su 500, circa il 22%, mentre in una lega senza mod si può serenamente andare verso i 130/135 crediti quindi tra il 26 ed il 27% del budget.