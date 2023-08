Champions League, guida al sorteggio: tutte le insidie per Inter, Milan, Napoli e Lazio

Oggi il sorteggio dei gironi di Champions League: ecco la composizione delle fasce e i possibili incroci per le italiane

Alle 18 di oggi, al Grimaldi Forum di Montecarlo, le quattro italiane in Champions League conosceranno il proprio destino. Riparte l’assalto al trofeo continentale più ambito, dopo una stagione che aveva visto le compagini di Serie A comportarsi molto bene. La speranza, è che si possa ripetere il percorso cui abbiamo assistito solo qualche mese fa. Ma non mancheranno le difficoltà nel sorteggio dei gironi per Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Il Napoli campione d’Italia è tra le teste di serie, seconda fascia per l’Inter, mentre Milan e Lazio sono in terza. I pericoli sono davvero tanti soprattutto per queste ultime due, con il rischio di un girone di ferro con una tra Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona e Psg e una tra Real Madrid, Manchester United, Arsenal e Atletico Madrid. Azzurri e nerazzurri possono invece sperare in accoppiamenti complessivamente un po’ più morbidi, ma le insidie ci sono anche in terza e quarta fascia. Salisburgo e Braga, nel primo caso, da prendere con le molle, nell’ultima fascia ci sono avversarie forse ancora più scomode, come Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino e Lens.

Seguiremo il sorteggio sul nostro sito e sulle nostre pagine social a partire dalle ore 18. Ancora poche ore e capiremo sotto quale stella nascerà l’avventura delle quattro italiane.

Prima fascia (teste di serie):

Manchester City (ING)

Bayern Monaco (GER)

NAPOLI (ITA)

Barcellona (SPA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (OLA)

Siviglia (SPA)

Seconda fascia:

INTER (ITA)

Real Madrid (SPA)

Arsenal (ING)

Manchester United (ING)

Borussia Dortmund (GER)

Atletico Madrid (SPA)

Porto (POR)

Lipsia (GER)

Terza fascia:

MILAN (ITA)

LAZIO (ITA)

Shakthar Donetsk (UCR)

Salisburgo (AUT)

Stella Rossa (SER)

Sporting Braga (POR)

PSV (OLA)

Copenhagen (DAN)

Quarta fascia:

Newcastle (ING)

Union Berlino (GER)

Lens (FRA)

Galatasaray (TUR)

Real Sociedad (SPA)

Young Boys (SVI)

Celtic (SCO)

Anversa (BEL)

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.