Fiorentina, torna in Serie A: il regalo dell’ultimo giorno

L’ultimo giorno di mercato potrebbe portare un regalo alla Fiorentina con Italiano pronto ad accogliere l’eventuale rinforzo

La Fiorentina, grazie alla doppietta di Nico Gonzalez, ha ribaltato la sconfitta nell’andata dei playoff di Conference qualificandosi per la fase a gironi della competizione. Non solo il campo ma anche il mercato; siamo all’ultimo giorno di una sessione di calciomercato estivo che potrebbe andare a regalare delle sorprese poco prima del gong finale. Una delle protagoniste potrebbe essere proprio la società viola; Italiano, per affrontare al meglio il triplo impegno (ricordiamo che, in Europa, la squadra giocherà di giovedì), ha bisogno di una rosa di livello con alternative in ogni reparto.

Il club potrebbe andare ad operare in difesa regalando ad Italiano l’ultimo colpo di mercato; il giocatore che interessa, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è Arthur Theate difensore del Rennes con un contratto in scadenza nel 2026 e che conosce molto bene la Serie A avendo vestito la maglia del Bologna. L’esperienza passata in Italia è, senza ombra di dubbio, un punto a favore del classe 2000 che non avrebbe bisogno del periodo di adattamento.

Giocatore molto importante anche dal punto di vista tattico; Theate, infatti, è difensore centrale che può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Questa polivalenza può solo che far bene ad Italiano e ad una squadra impegnata, come detto, in tre competizioni. Ultime ore di mercato con la Fiorentina che sta provando a regalare l’ultimo rinforzo ad Italiano per dare al tecnico una rosa in grado di competere, al meglio possibile, su tutti i fronti.

Fiorentina-Theate: la formula dell’operazione

Occhi su Theate per una Fiorentina che sta provando l’ultimo colpo di mercato; operazione che a quanto sembra la società viola vorrebbe chiudere con la formula del prestito oneroso (due milioni) più diritto di riscatto a diciannove milioni di euro. Trattativa non semplice da portare a termine considerando il poco tempo rimasto alla chiusura del mercato con il Rennes che, difficilmente, darà l’ok a questo tipo di operazione.

Theate, in questo inizio di stagione, è stato impiegato in tutte e tre le partite di campionato del Rennes a dimostrazione di come il club punti sul giocatore e non abbia nessuna intenzione di cederlo, specialmente arrivati a questo momento. Ricordiamo come il Rennes sia impegnato in Europa League e, nel tentativo di fare bene all’interno della competizione, il difensore può essere una risorsa molto importante. Come detto, dunque, è molto difficile che il centrale, nonostante l’interesse della Fiorentina, possa tornare in Italia.