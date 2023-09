DIRETTA Sorteggi Europa League: le avversarie di Roma e Atalanta

E’ il giorno dei sorteggi di Europa League con due italiane impegnate; Roma e Atalanta sono pronte a scoprire le proprie avversarie

Dopo i sorteggi di Champions nella giornata di ieri, è tempo di quelli dell’Europa League; inizia, dunque, la strada che deve portare alla finale di Dublino in programma il prossimo ventidue maggio. Due le italiane impegnate: Roma e Atalanta. I giallorossi, dopo la delusione della passata stagione con la sconfitta in finale contro il Siviglia, cerca il riscatto anche se tornare all’ultimo atto della competizione non sarà per nulla semplice.

L’Atalanta di Gasperini può essere una delle grandi protagoniste di questa Europa League anche se, tra le principali favorite, non possiamo non metterci il Liverpool. Andiamo ora a vedere le quattro fasce

PRIMA FASCIA – Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma, Ajax, Rangers

SECONDA FASCIA – Rennes, Real Betis, Marsiglia, Slavia Praga, Sporting CP, Qarabag, Olympiacos, Lask

TERZA FASCIA – Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Sparta Praga, Friburgo, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde

QUARTA FASCIA – TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassolo, Hacken, Tolosa, AEK Atene

