Roma ko ai rigori, il Siviglia vince la settima Europa League

Fatali gli errori dal dischetto di Mancini e Ibanez. Il rigore decisivo lo ha siglato Montiel, con il primo neutralizzato da Rui Patricio ma fatto ripetere perché il portiere portoghese era con entrambi i piedi fuori dalla linea al momento del tiro

L’Europa League è ancora del Siviglia. Gli andalusi si aggiudicano il trofeo per la settima volta (in meno di 20 anni) nella loro storia, battendo in finale la Roma di José Mourinho. Il portoghese perde la prima finale europea della sua carriera e dice addio all’ingresso in Champions.

La Roma parte forte giocando con aggressività e ripartendo subito in contropiede. Spinazzola spreca quello che è un rigore in movimento, Dybala invece è implacabile a dieci dal termine del primo tempo: Mancini recupera palla a centrocampo e si innesca la ripartenza romanista, l’argentino entra in area e – con freddezza – batte Bounou.

Nel secondo tempo la Roma va in grosso affanno, perdendo le distanze. Il Siviglia alza il proprio baricentro e al decimo trova il pareggio grazie al goffo autogol di Mancini. Il centrale è messo male col corpo e mette nella propria porta il pallone proveniente dall’out destro.

Gli andalusi continuano a spingere guadagnandosi il penalty. Chiamato a rivedere l’azione al Var, però, Taylor cambia decisione: niente rigore, Ibanez tocca prima il pallone.

Quasi sul precipizio, la Roma riesce a tornare in partita andando a un passo dal vantaggio con Belotti, entrato al posto di Dybala. Poco prima le proteste per il tocco col braccio di Fernando che l’arbitro inglese (un po’ in bambola) e il Var ritengono non valevole il tiro dal dischetto.

Si va ai supplementari, dove non succede davvero nulla fino alla fine del secondo: mini-rissa con protagonista Mourinho e la panchina del Siviglia, poi la traversa di Smalling sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Siviglia-Roma si decide così ai calci di rigori: dal dischetto sono fatali gli errori di Mancini e Ibanez.

SIVIGLIA-ROMA 1-1 (4-2 d.c.r.)

35′ Dybala, 55′ aut.Mancini

SEQUENZA RIGORI

Siviglia: Ocampos GOL; Lamela GOL; Rakitic GOL; Montiel GOL

Roma: Cristante GOL; Mancini SBAGLIATO; Ibanez SBAGLIATO