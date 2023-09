Argentina-Italia sola andata: da Barco a Sforza, ma bisogna fare presto

Italia e Argentina hanno sempre avuto un filo diretto in chiave calciomercato: l’ultimo talento sbarcato in Serie A è Beltran. Ma tanti altri sono in rampa di lancio

Lucas Beltran è solo l’ultimo dei talenti del calcio argentino sbarcato in Serie A e pronto a diventare protagonista assoluto del nostro campionato, in questa e nelle prossime stagioni. Un colpo importante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, strappato alla concorrenza della Roma, ma non solo, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, finiti nelle casse del River Plate.

Da tempo, invece, è nel nostro campionato Matias Soulé, appena passato in prestito dalla Juventus al Frosinone per accumulare esperienza e minuti nel massimo campionato nostrano. Ma l’Argentina continua a sfornare talenti e le società di Serie A sono sempre attente a quello che succede nel paese sudamericano. Ma, come recita il titolo, bisogna fare presto prima che il prezzo salga alle stelle e intervengano club stranieri, pronti ad accaparrarsi i migliori talenti in circolazione. Uno di questi è sicuramente Valentin Barco, 19enne terzino sinistro del Boca Juniors.

Visto all’opera ai Mondiali Under 20, Barco è stato accostato anche alla Juventus nella sessione di mercato estiva, ma l’affare non si è poi concretizzato. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva, già punto fermo degli ‘Xeneizes’, che è in scadenza di contratto il 31 dicembre 2024 con una clausola rescissoria da 9 milioni di euro. Il Boca vorrebbe blindarlo, ma nel frattempo il Brighton di De Zerbi, insieme ad altri club di Premier League, ha messo gli occhi su di lui. Altro nome interessante, che milita sempre nel Boca Juniors, è quello di Luca Langoni, 21enne esterno d’attacco che ha ben impressionato nei mesi scorsi segnando tre gol in dodici presenze accumulate nella Superliga argentina. La valutazione del cartellino si aggira sui 6 milioni di euro.

Sforza e Prestianni, talenti made in Argentina per la Serie A e la Nazionale

Sembra ormai un veterano, visto che il suo nome circola da diverse sessioni di calciomercato, ma Juan Sforza di anni ne ha solo 21 ed è già il capitano del glorioso Newell’s Old Boys. Il volante argentino è stato seguito in passato da Juventus, Milan e Barcellona, ma nessuno di questi interessi si è trasformato in una proposta ufficiale al club di Rosario. Il suo contratto è in scadenza il 31 dicembre 2024, come quello di Barco, è adesso il momento del grande salto appare vicino. Il calciatore viene valutato 7 milioni di euro, è l’ora di affondare il colpo prima che sia troppo tardi.

Lo stesso discorso vale per Gianluca Prestianni, 17enne esterno d’attacco del Velez Sarsfield. Nei mesi scorsi è stato molto vicino a trasferirsi alla Fiorentina, ma l’affare non è andato in porto. L’ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, lo aveva adocchiato per portarlo nella rosa dell’Italia, ma anche in questo caso non è arrivata la fumata bianca. Anch’egli in scadenza di contratto nel dicembre del prossimo anno, per strapparlo subito al Velez servono 5-6 milioni di euro. Juve e Inter lo hanno monitorato a lungo, ma adesso è il Benfica ad essere davanti a tutti, pronto a farlo sbarcare in Europa al compimento dei 18 anni. C’è un piccolo spazio dove potersi inserire, ma, lo ribadiamo, bisogna fare presto.