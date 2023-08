Taremi a rischio: spunta anche l’intreccio Milan-Juve

Il valzer degli attaccanti in casa Milan non ha ancora trovato pace. Taremi è in bilico e tornano in auge le alternative: ecco la situazione

Ultime ore di calciomercato molto intense anche per il Milan che lavora sul proprio attacco con la caccia ad un vice Giroud di livello ed esperienza, che possa quindi conferire a Pioli una scelta in più per una stagione lunga e da non fallire.

L’indiziato numero uno delle scorse ore era Mehdi Taremi, centravanti iraniano del Porto, che spesso e volentieri ha anche lasciato il segno contro le italiane in Europa. L’attaccante dei lusitani è da qualche tempo al centro di un braccio di ferro tra i biancoblu e lo stesso Milan con la distanza economica tra domanda ed offerta che non è stata colmata.

Per caratteristiche ed esperienza Taremi sarebbe l’elemento perfetto per ultimare il reparto offensivo di Pioli che però oggi in conferenza stampa si è detto concentrato solo sulla gara di domani, rimandando alla società il lavoro sul mercato. Intanto però l’affare per l’iraniano rischia di venire meno, con le chance di vederlo in rossonero che si riducono. A complicare le cose anche l’inserimento, anticipato ieri in tarda serata dell’Al-Ettifaq, che ha proposto al Porto 25 milioni e 10 milioni a stagione al calciatore.

Al netto della concorrenza non è quindi da escludere niente relativamente al nome di Taremi, sia in un senso che nell’altro. In caso di mancata fumata bianca il Milan dovrebbe rivalutare le alternative.

Calciomercato Milan, da Jovic a Colombo: le alternative a Taremi

Se Taremi non dovesse vestirsi di rossonero ecco che la dirigenza del Milan dovrebbe ridisegnare le strategie offensive passando al vaglio le varie tipologie di piano B.

Un nome che circola già da qualche tempo è quello di Luka Jovic, serbo della Fiorentina finito in secondo piano dopo gli arrivi in attacco di Nzola e Beltran. L’ex Real Madrid conosce già la Serie A e ha voglia di riscatto, al netto di altre possibili ipotesi.

Al netto di Jovic resta ancora a disposizione anche Lorenzo Colombo, che vede per ora in standby un eventuale trasferimento. In caso di altra soluzione dalla Serie A non va del tutto escluso un tentativo per Moise Kean, in uscita dalla Juventus e che pure era stato accostato al club meneghino.

