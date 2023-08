Regalo Champions per il Milan: ecco il nuovo bomber

Scelto il prossimo colpo dei rossoneri dopo i sorteggi per i gironi di Champions League andati in scena quest’oggi a Nyon

Ore bollenti in casa Milan alla vigilia della chiusura del calciomercato estivo. Il club rossonero non ha ancora definito l’acquisto del vice Giroud atteso da Stefano Pioli nell’organico. Nonostante l’inizio scintillante del centravanti francese, il tecnico italiano si aspetta infatti un’alternativa per far fronte ai tanti impegni.

Il Milan, insieme a Napoli, Inter e Verona, si trova a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Dopo aver superato il primo esame di Bologna con una vittoria convincente, nell’ultimo turno la formazione rossonera ha mostrato grande concretezza all’esordio stagionale a San Siro contro il Torino. Una rosa rinnovata in quasi tutti i reparti, complice il maxi bottino ricavato dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle che ha permesso alla società di mettere in piedi un mercato importante.

Sebbene i numerosi innesti arrivati nel reparto avanzato, come anticipato, Pioli attende ancora un ultimo tassello. Il Milan, protagonista nei sorteggi di Nyon di questo pomeriggio da cui sono nati i gironi della prossima Champions League, avrà bisogno di una rosa quanto più lunga possibile per fronteggiare gli impegni derivanti da campionato e coppe. Da qui, la necessità di affiancare ad Olivier Giroud un attaccante di sicura affidabilità.

Calciomercato Milan, scelto Taremi come vice Giroud

Nel sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it, è stato chiesto ai tifosi quale colpo da Champions potrebbe essere messo a segno nelle prossime ore.

Gli utenti di Twitter hanno decretato la vittoria di Taremi al Milan con il 63,5%. Il centravanti iraniano del Porto è stato effettivamente molto vicino ai rossoneri nelle scorse ore, prima delle complicazioni di cui vi abbiamo parlato in mattinata. Alle spalle dell’esperto attaccante, il colpo più votato è stato quello in casa Napoli legato a Lucas Torreira con il 15,9%. Zero chance di vedere invece Bonucci alla Lazio (11,1%), considerata la trattativa in dirittura d’arrivo tra il difensore e l’Union Berlino. Infine, ultimo posto al 9,5% per Maxime Lopez dal Sassuolo all’Inter.