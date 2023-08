Inter, affare saltato e nuovo obiettivo: “Pessimi rapporti tra club”

L’Inter prova a chiudere la sessione estiva di mercato con un altro colpo in modo da soddisfare le richieste di Inzaghi

I nerazzurri hanno iniziato la stagione con due vittorie; Monza e Cagliari battute senza troppi problemi e la consapevolezza di essere una delle principali contendenti per la vittoria finale del campionato. L’Inter, in questa sessione di mercato, ha perso diversi elementi importanti ma la società ha saputo rimpiazzarli negli migliore dei modi andando a regalare ad Inzaghi una rosa di altissimo livello. Pavard è stato l’ultimo colpo; un giocatore che va a rinforzare la difesa nerazzurra ma l’ex Bayern Monaco potrebbe non essere l’ultimo acquisto.

La società finalista dell’ultima Champions, infatti, potrebbe andare a rinforzare il centrocampo; l’obiettivo, come sappiamo, era Samardzic ma la trattativa (ad un passo dalla chiusura) è saltata a dimostrazione di come nel mercato non bisogna mai dare nulla per scontato. In mezzo al campo è arrivato Frattesi ma il tecnico sembra aver bisogno di un nuovo rinforzo.

Come riportato dal giornalista Alfio Musmarra, a Top Calcio 24 “E’ da tempo che Inzaghi chiede un centrocampista con determinate caratteristiche fisiche da sfruttare in certi momenti della gara, visto che è andato via Gagliardini. Quella di Barak era una pista vera, ma i pessimi rapporti con la Fiorentina ed i suoi problemi fisici hanno fatto tramontare la trattativa. Ora ci sono opzioni all’estero, ma ovviamente deve prima partire Sensi“. Dichiarazioni che fanno capire come, in queste ultime ore, si possa andare su un nuovo centrocampista in modo da accontentare le richieste di Inzaghi.

Inter, un centrocampista per Inzaghi: tutto dipende da Sensi

Il rinforzo per il tecnico dell’Inter, dunque, potrebbe arrivare dall’estero. Piace Soumaré del Leicester con il giocatore che, in questa sessione estiva di mercato, può lasciare il club di Championship. L’arrivo di un nuovo centrocampista, però, è legato dalla partenza di Sensi. Il classe 1995, nella scorsa stagione, era in prestito al Monza; campionato condizionato dall’infortunio che ha colpito il centrocampista.

Tornato all’Inter, al termine della scorsa stagione, ha dato risposte positive durante la preparazione risultando, in alcune amichevoli, tra i migliori. Sensi, però, non sembra avere le caratteristiche di cui ha bisogno Inzaghi per andare a completare il proprio centrocampo.

Ultime ore di mercato decisive per l’Inter con la società che proverà a fare una doppia operazione in mezzo al campo; a quel punto la rosa nerazzurra sarebbe completa sotto tutti i punti di vista e può togliersi numerose soddisfazioni.