Inter, non è finita: si lavora ad un nuovo colpo

L’Inter sembra non aver finito; Pavard, infatti, rischia di non essere l’ultimo colpo di mercato dei nerazzurri in questo mercato

Un mercato decisamente importante quello portato avanti dall’Inter; i nerazzurri hanno sì perso giocatori di spessore ma si sono rinforzati nel migliore dei modi regalando ad Inzaghi una rosa di assoluto livello. L’ultimo colpo porta il nome di Pavard; il difensore, al termine di una trattativa decisamente lunga, è arrivato a Milano ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico per iniziare la sua nuova avventura.

Acquisto importante perché permette ad Inzaghi di completare, nel migliore dei modi, il reparto difensivo; sembrava, dunque, finita qui per i nerazzurri nonostante il mancato arrivo di Samardzic. Il centrocampista è rimasto ad Udine con l’Inter pronta a tenere Sensi come sesto elemento di un reparto che, in questa sessione estiva, ha visto l’aggiunta di Frattesi.

Nel mercato, però, non si può dare nulla per scontato fino; ecco allora che, stando a quanto riporta Sky, i nerazzurri potrebbero fare ancora un colpo di mercato per andare a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. Il reparto su cui la società vuole intervenire è il centrocampo e sono due i nomi che i nerazzurri stanno monitorando; al termine del mercato non manca molto ma l’Inter sembra intenzionata a provare fino all’ultimo a regalarsi un altro acquisto.

Inter, occhi sul centrocampo: piacciono Maxime Lopez e Soumaré

Come detto, dunque, i nerazzurri stanno provando a fare l’ultimo colpo di mercato all’interno di una sessione dove l’Inter è stata grande protagonista. Sono due i centrocampisti che la società finalista dell’ultima Champions sta monitorando; il primo è Maxime Lopez in forza al Sassuolo. Il rapporto tra le due società è decisamente positivo e, proprio per questo, l’operazione potrebbe andare in porto; il classe 1997, però, interessa anche all’estero.

Il secondo nome, invece, è quello di Soumaré del Leicester; classe 1999 sembra essere in uscita dal club retrocesso, nella scorsa stagione, in Championship. Questi, dunque, sono i due giocatori che l’Inter sta monitorando per provare a portare a termine l’ultimo colpo di mercato. L’eventuale innesto di un nuovo centrocampista riporterebbe i dubbi sulla permanenza di Sensi che, a quel punto, avrebbe ancora meno spazio.

Non ci resta che aspettare per capire se i nerazzurri affonderanno su uno tra Maxime Lopez e Soumaré in modo da andare a completare, definitivamente, la rosa e regalare ad Inzaghi una soluzione in più per la stagione.